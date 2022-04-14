Tokenomika pro DOP (DOP)

Tokenomika pro DOP (DOP)

Zjistěte klíčové informace o DOP (DOP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o DOP (DOP)

The Data Ownership Protocol (DOP) utilizes zero-knowledge proofs to allow flexible transparency on top of Ethereum L1. DOP allows users and DApps to store assets and make transaction data controlled by the user or selectively disclose token holdings and historical information.

Oficiální webové stránky:
https://dop.org
Bílá kniha:
https://dop.org/DOP_Whitepaper_V2.1.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x97a9a15168c22b3c137e6381037e1499c8ad0978

DOP (DOP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DOP (DOP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M
Celkový objem:
$ 23.45B
$ 23.45B$ 23.45B
Objem v oběhu:
$ 8.73B
$ 8.73B$ 8.73B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.58M
$ 3.58M$ 3.58M
Historické maximum:
$ 0.0295
$ 0.0295$ 0.0295
Historické minimum:
$ 0.000140539347707137
$ 0.000140539347707137$ 0.000140539347707137
Aktuální cena:
$ 0.0001527
$ 0.0001527$ 0.0001527

Tokenomika DOP (DOP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro DOP (DOP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DOP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DOP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DOP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDOP!

Historie cen pro DOP (DOP)

Analýza historie cen DOP pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny DOP

Chcete vědět, kam může DOP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DOP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.