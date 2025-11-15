Tokenomika pro DOLLO ALL IN (DOLLO)

Tokenomika pro DOLLO ALL IN (DOLLO)

Zjistěte klíčové informace o DOLLO ALL IN (DOLLO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:22:25 (UTC+8)
USD

DOLLO ALL IN (DOLLO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DOLLO ALL IN (DOLLO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 0.006085
$ 0.006085$ 0.006085
Historické minimum:
--
----
Aktuální cena:
$ 0.0003923
$ 0.0003923$ 0.0003923

Informace o DOLLO ALL IN (DOLLO)

$Dollo is a meme coin featuring a hat-wearing cat, centered on an “all-in” high-risk investing culture

Block Explorer:
https://solscan.io/token/5EaYZcaKfTVdpQ2avVtJ7BNWJ1Rnj86F1dWxppawpump

Tokenomika DOLLO ALL IN (DOLLO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro DOLLO ALL IN (DOLLO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DOLLO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DOLLO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DOLLO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDOLLO!

Jak nakupovat DOLLO

Chtěli byste si přidat DOLLO ALL IN (DOLLO) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu DOLLO, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro DOLLO ALL IN (DOLLO)

Analýza historie cen DOLLO pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny DOLLO

Chcete vědět, kam může DOLLO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DOLLO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim