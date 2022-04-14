Tokenomika pro Dolan Duck (DOLAN)

Tokenomika pro Dolan Duck (DOLAN)

Zjistěte klíčové informace o Dolan Duck (DOLAN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Dolan Duck (DOLAN)

Look at me, Dolan is the captain now.

Oficiální webové stránky:
https://www.dolanduck.io/
Bílá kniha:
https://dolan-duck.notion.site/Dolan-Coin-1d1fe02ff1ad42e0b0014f8e57cb8f56
Block Explorer:
https://solscan.io/token/4YK1njyeCkBuXG6phNtidJWKCbBhB659iwGkUJx98P5Z

Dolan Duck (DOLAN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Dolan Duck (DOLAN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 7.06M
Celkový objem:
--
Objem v oběhu:
$ 98.24M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
Historické maximum:
$ 0.9107
Historické minimum:
$ 0.000054623107644853
Aktuální cena:
$ 0.0719
Tokenomika Dolan Duck (DOLAN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Dolan Duck (DOLAN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DOLAN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DOLAN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DOLAN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDOLAN!

Jak nakupovat DOLAN

Chtěli byste si přidat Dolan Duck (DOLAN) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu DOLAN, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Dolan Duck (DOLAN)

Analýza historie cen DOLAN pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny DOLAN

Chcete vědět, kam může DOLAN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DOLAN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.