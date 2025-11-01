Kurz DGGO(DGGO)
+6.26%
-41.19%
-99.81%
-99.81%
Cena DGGO (DGGO) v reálném čase je $ 0.000000424. Za posledních 24 hodin se DGGO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000037 do maxima $ 0.000001465, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DGGO v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DGGO se za poslední hodinu změnila o +6.26%, za 24 hodin o -41.19% a za posledních 7 dní o -99.81%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
BSC
Aktuální tržní kapitalizace DGGO je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 427.21K. Objem v oběhu DGGO je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.
Sledujte změny cen DGGO pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ -0.00000029697
|-41.19%
|30 dní
|$ -0.499999576
|-100.00%
|60 dní
|$ -0.499999576
|-100.00%
|90 dní
|$ -0.499999576
|-100.00%
Dnes zaznamenal DGGO změnu o $ -0.00000029697 (-41.19%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.
Za posledních 30 dní se cena posunula o $ -0.499999576 (-100.00%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.
Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u DGGO ke změně o $ -0.499999576 (-100.00%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.
Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.499999576 (-100.00%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.
Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům DGGO (DGGO)?
Podívejte se na stránku Historie cen DGGO.
Dango Planet is a BNBChain-based, AI-driven cross-chain swap platform — starting with BRC20 on Bitcoin and scaling to EVM chains, Solana, Sui, and eventually every network. Issue a natural-language command to our LLM-powered AI Agent, and it will execute the swap, optimize the trading route and gas fees, and deliver real-time buy/hold/sell signals. Key Features: AI Agent & LLM Integration, Cross-Chain Bridge & Routing, Route & Gas Optimization, Real-Time Trading Signals, Enterprise-Grade Security.
DGGO je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich DGGO investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.
Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu DGGOa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o DGGO na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.
Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na DGGO a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.
Jakou hodnotu v USD bude mít DGGO (DGGO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva DGGO (DGGO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro DGGO.
Zkontrolujte si nyní předpověď ceny DGGO!
Pochopení tokenomiky DGGO (DGGO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DGGO hned teď!
Snažíte se zjistit, jak koupit DGGO? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit DGGO podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.
Pokud chcete se podrobněji seznámit s DGGO, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|11-01 15:13:00
|Novinky z odvětví
|11-01 13:14:00
|Novinky z odvětví
|10-31 18:37:21
|Novinky z odvětví
|10-31 15:48:21
|Novinky z odvětví
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
