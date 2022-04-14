Tokenomika pro SUI Desci Agents (DESCI)

Zjistěte klíčové informace o SUI Desci Agents (DESCI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o SUI Desci Agents (DESCI)

SUI Desci Agents is a platform for launching DeSci assets, growing their audience with AI agents, and generating liquidity with mechanics inspired by pump.fun. We aim to democratize longevity research, unlocking its value to the masses.

Oficiální webové stránky:
https://desciagents.ai/
Bílá kniha:
https://sui-desci-agents.gitbook.io/suidesciagents
Block Explorer:
https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x01d022d585ea528404d2ea250b01098ed62348c0a52bf934d797cec374261d7d::desci::DESCI/txs

SUI Desci Agents (DESCI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SUI Desci Agents (DESCI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 346.50K
$ 346.50K$ 346.50K
Historické maximum:
$ 0.025228
$ 0.025228$ 0.025228
Historické minimum:
$ 0.000135971217075103
$ 0.000135971217075103$ 0.000135971217075103
Aktuální cena:
$ 0.0003465
$ 0.0003465$ 0.0003465

Tokenomika SUI Desci Agents (DESCI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro SUI Desci Agents (DESCI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DESCI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DESCI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DESCI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDESCI!

Historie cen pro SUI Desci Agents (DESCI)

Analýza historie cen DESCI pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny DESCI

Chcete vědět, kam může DESCI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DESCI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.