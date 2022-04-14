Tokenomika pro DepinTech (DEPIN)
Informace o DepinTech (DEPIN)
DepinTech is pioneering the future of decentralized networks by providing innovative solutions for 5G connectivity and token-based rewards. Their advanced 5G devices allow users to actively participate in network expansion while earning Depin tokens, bridging the gap between cutting-edge technology and real-world applications.
DepinTech (DEPIN): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DepinTech (DEPIN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika DepinTech (DEPIN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro DepinTech (DEPIN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů DEPIN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu DEPIN, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro DEPIN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDEPIN!
Jak nakupovat DEPIN
Chtěli byste si přidat DepinTech (DEPIN) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu DEPIN, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro DepinTech (DEPIN)
Analýza historie cen DEPIN pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny DEPIN
Chcete vědět, kam může DEPIN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DEPIN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Koupit DepinTech (DEPIN)
Částka
1 DEPIN = 0.000000231 USD