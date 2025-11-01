BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Delusional Coin je 0.00011828 USD. Sledujte aktualizace cen DELULU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DELULU.Dnešní aktuální cena Delusional Coin je 0.00011828 USD. Sledujte aktualizace cen DELULU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DELULU.

Informace o ceně Delusional Coin (DELULU) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00010867
$ 0.00010867$ 0.00010867
Nejnižší za 24 h
$ 0.00013271
$ 0.00013271$ 0.00013271
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00010867
$ 0.00010867$ 0.00010867

$ 0.00013271
$ 0.00013271$ 0.00013271

--
----

--
----

-1.10%

+7.10%

-34.31%

-34.31%

Cena Delusional Coin (DELULU) v reálném čase je $ 0.00011828. Za posledních 24 hodin se DELULU obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00010867 do maxima $ 0.00013271, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DELULU v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DELULU se za poslední hodinu změnila o -1.10%, za 24 hodin o +7.10% a za posledních 7 dní o -34.31%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Delusional Coin (DELULU)

--
----

$ 52.90K
$ 52.90K$ 52.90K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Aktuální tržní kapitalizace Delusional Coin je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 52.90K. Objem v oběhu DELULU je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro Delusional Coin (DELULU)

Sledujte změny cen Delusional Coin pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0000078438+7.10%
30 dní$ -0.00001183-9.10%
60 dní$ -0.00003972-25.14%
90 dní$ -0.00051672-81.38%
Změna ceny Delusional Coin dnes

Dnes zaznamenal DELULU změnu o $ +0.0000078438 (+7.10%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Delusional Coin za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.00001183 (-9.10%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Delusional Coin za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u DELULU ke změně o $ -0.00003972 (-25.14%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Delusional Coin za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.00051672 (-81.38%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Delusional Coin (DELULU)?

Podívejte se na stránku Historie cen Delusional Coin.

Co je Delusional Coin (DELULU)

"DELULU" comes from "delusional," meaning a devoted, dreamy belief. It urges holders to embrace hype, fantasy, and FOMO, thriving on social buzz and viral culture. Its mantra: "No belief, no gains—dare to dream, dare to pay," reflecting meme-driven conviction.

Delusional Coin je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Delusional Coin investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu DELULUa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Delusional Coin na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Delusional Coin a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Delusional Coin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Delusional Coin (DELULU) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Delusional Coin (DELULU) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Delusional Coin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Delusional Coin!

Tokenomika pro Delusional Coin (DELULU)

Pochopení tokenomiky Delusional Coin (DELULU) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DELULU hned teď!

Jak nakupovat Delusional Coin (DELULU)

Snažíte se zjistit, jak koupit Delusional Coin? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Delusional Coin podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

DELULU na místní měny

1 Delusional Coin(DELULU) na VND
3.1125382
1 Delusional Coin(DELULU) na AUD
A$0.0001797856
1 Delusional Coin(DELULU) na GBP
0.0000898928
1 Delusional Coin(DELULU) na EUR
0.0001017208
1 Delusional Coin(DELULU) na USD
$0.00011828
1 Delusional Coin(DELULU) na MYR
RM0.0004955932
1 Delusional Coin(DELULU) na TRY
0.0049713084
1 Delusional Coin(DELULU) na JPY
¥0.01809684
1 Delusional Coin(DELULU) na ARS
ARS$0.1701859952
1 Delusional Coin(DELULU) na RUB
0.0095085292
1 Delusional Coin(DELULU) na INR
0.0105079952
1 Delusional Coin(DELULU) na IDR
Rp1.9713325448
1 Delusional Coin(DELULU) na PHP
0.0069418532
1 Delusional Coin(DELULU) na EGP
￡E.0.005565074
1 Delusional Coin(DELULU) na BRL
R$0.0006351636
1 Delusional Coin(DELULU) na CAD
C$0.000165592
1 Delusional Coin(DELULU) na BDT
0.0144680096
1 Delusional Coin(DELULU) na NGN
0.1711712676
1 Delusional Coin(DELULU) na COP
$0.454922622
1 Delusional Coin(DELULU) na ZAR
R.0.002052158
1 Delusional Coin(DELULU) na UAH
0.004961846
1 Delusional Coin(DELULU) na TZS
T.Sh.0.291329554
1 Delusional Coin(DELULU) na VES
Bs0.02613988
1 Delusional Coin(DELULU) na CLP
$0.11141976
1 Delusional Coin(DELULU) na PKR
Rs0.0332236692
1 Delusional Coin(DELULU) na KZT
0.0626813032
1 Delusional Coin(DELULU) na THB
฿0.0038109816
1 Delusional Coin(DELULU) na TWD
NT$0.0036418412
1 Delusional Coin(DELULU) na AED
د.إ0.0004340876
1 Delusional Coin(DELULU) na CHF
Fr0.000094624
1 Delusional Coin(DELULU) na HKD
HK$0.0009190356
1 Delusional Coin(DELULU) na AMD
֏0.045265756
1 Delusional Coin(DELULU) na MAD
.د.م0.00109409
1 Delusional Coin(DELULU) na MXN
$0.0021952768
1 Delusional Coin(DELULU) na SAR
ريال0.00044355
1 Delusional Coin(DELULU) na ETB
Br0.0182411416
1 Delusional Coin(DELULU) na KES
KSh0.0152805932
1 Delusional Coin(DELULU) na JOD
د.أ0.00008386052
1 Delusional Coin(DELULU) na PLN
0.0004352704
1 Delusional Coin(DELULU) na RON
лв0.0005216148
1 Delusional Coin(DELULU) na SEK
kr0.0011212944
1 Delusional Coin(DELULU) na BGN
лв0.0001998932
1 Delusional Coin(DELULU) na HUF
Ft0.0397976716
1 Delusional Coin(DELULU) na CZK
0.0024945252
1 Delusional Coin(DELULU) na KWD
د.ك0.00003619368
1 Delusional Coin(DELULU) na ILS
0.00038441
1 Delusional Coin(DELULU) na BOB
Bs0.0008173148
1 Delusional Coin(DELULU) na AZN
0.000201076
1 Delusional Coin(DELULU) na TJS
SM0.0010893588
1 Delusional Coin(DELULU) na GEL
0.0003205388
1 Delusional Coin(DELULU) na AOA
Kz0.1084142652
1 Delusional Coin(DELULU) na BHD
.د.ب0.00004447328
1 Delusional Coin(DELULU) na BMD
$0.00011828
1 Delusional Coin(DELULU) na DKK
kr0.0007652716
1 Delusional Coin(DELULU) na HNL
L0.0031131296
1 Delusional Coin(DELULU) na MUR
0.0054101272
1 Delusional Coin(DELULU) na NAD
$0.0020438784
1 Delusional Coin(DELULU) na NOK
kr0.0011969936
1 Delusional Coin(DELULU) na NZD
$0.0002058072
1 Delusional Coin(DELULU) na PAB
B/.0.00011828
1 Delusional Coin(DELULU) na PGK
K0.0004979588
1 Delusional Coin(DELULU) na QAR
ر.ق0.0004305392
1 Delusional Coin(DELULU) na RSD
дин.0.0120148824
1 Delusional Coin(DELULU) na UZS
soʻm1.4250599132
1 Delusional Coin(DELULU) na ALL
L0.0099130468
1 Delusional Coin(DELULU) na ANG
ƒ0.0002117212
1 Delusional Coin(DELULU) na AWG
ƒ0.0002117212
1 Delusional Coin(DELULU) na BBD
$0.00023656
1 Delusional Coin(DELULU) na BAM
KM0.0001987104
1 Delusional Coin(DELULU) na BIF
Fr0.34987224
1 Delusional Coin(DELULU) na BND
$0.000153764
1 Delusional Coin(DELULU) na BSD
$0.00011828
1 Delusional Coin(DELULU) na JMD
$0.0190028648
1 Delusional Coin(DELULU) na KHR
0.4750195768
1 Delusional Coin(DELULU) na KMF
Fr0.05038728
1 Delusional Coin(DELULU) na LAK
2.5713042964
1 Delusional Coin(DELULU) na LKR
රු0.0360493784
1 Delusional Coin(DELULU) na MDL
L0.001998932
1 Delusional Coin(DELULU) na MGA
Ar0.53279226
1 Delusional Coin(DELULU) na MOP
P0.0009474228
1 Delusional Coin(DELULU) na MVR
0.001809684
1 Delusional Coin(DELULU) na MWK
MK0.2053470908
1 Delusional Coin(DELULU) na MZN
MT0.007558092
1 Delusional Coin(DELULU) na NPR
रु0.0167933944
1 Delusional Coin(DELULU) na PYG
0.83884176
1 Delusional Coin(DELULU) na RWF
Fr0.17186084
1 Delusional Coin(DELULU) na SBD
$0.0009734444
1 Delusional Coin(DELULU) na SCR
0.0016157048
1 Delusional Coin(DELULU) na SRD
$0.00455378
1 Delusional Coin(DELULU) na SVC
$0.00103495
1 Delusional Coin(DELULU) na SZL
L0.002052158
1 Delusional Coin(DELULU) na TMT
m0.00041398
1 Delusional Coin(DELULU) na TND
د.ت0.00034738836
1 Delusional Coin(DELULU) na TTD
$0.0008007556
1 Delusional Coin(DELULU) na UGX
Sh0.41208752
1 Delusional Coin(DELULU) na XAF
Fr0.0668282
1 Delusional Coin(DELULU) na XCD
$0.000319356
1 Delusional Coin(DELULU) na XOF
Fr0.0668282
1 Delusional Coin(DELULU) na XPF
Fr0.01206456
1 Delusional Coin(DELULU) na BWP
P0.0015896832
1 Delusional Coin(DELULU) na BZD
$0.0002377428
1 Delusional Coin(DELULU) na CVE
$0.0112945572
1 Delusional Coin(DELULU) na DJF
Fr0.02093556
1 Delusional Coin(DELULU) na DOP
$0.0075805652
1 Delusional Coin(DELULU) na DZD
د.ج0.0153740344
1 Delusional Coin(DELULU) na FJD
$0.0002673128
1 Delusional Coin(DELULU) na GNF
Fr1.0284446
1 Delusional Coin(DELULU) na GTQ
Q0.0009072076
1 Delusional Coin(DELULU) na GYD
$0.0247701976
1 Delusional Coin(DELULU) na ISK
kr0.014785

Zdroj Delusional Coin

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Delusional Coin, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Delusional Coin

Jakou hodnotu má dnes Delusional Coin (DELULU)?
Aktuální cena DELULU v USD je 0.00011828 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DELULU v USD?
Aktuální cena DELULU v USD je $ 0.00011828. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Delusional Coin?
Tržní kapitalizace DELULU je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DELULU v oběhu?
Objem DELULU v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DELULU?
DELULU dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DELULU?
DELULU dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování DELULU?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DELULU je $ 52.90K USD.
Dosáhne DELULU letos vyšší ceny?
DELULU může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDELULU, kde najdete podrobnější analýzu.
