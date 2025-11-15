Tokenomika pro DEGENFI (DEGENFI)

Zjistěte klíčové informace o DEGENFI (DEGENFI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 21:44:15 (UTC+8)
DEGENFI (DEGENFI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DEGENFI (DEGENFI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
Celkový objem:
Objem v oběhu:
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Historické maximum:
$ 0.000000544
$ 0.000000544
Historické minimum:
Aktuální cena:
$ 0.0000000000005582
$ 0.0000000000005582

Informace o DEGENFI (DEGENFI)

DegenFi is a next-gen MemeFi protocol combining DeFi, AI, and gamification to unlock real utility for memecoins. Stake, lend, trade derivatives, and earn through battle-based games — all powered by the $DEGENFFI token and the Degen Beer Mug NFT.

Oficiální webové stránky:
https://degen-fi.net/
Bílá kniha:
https://degenfi-1.gitbook.io/degenfi/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xC9B185Cdb6F9b1c9EE3CAD3D15954efbEEbB4D00

Tokenomika DEGENFI (DEGENFI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro DEGENFI (DEGENFI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DEGENFI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DEGENFI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DEGENFI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDEGENFI!

Jak nakupovat DEGENFI

Chtěli byste si přidat DEGENFI (DEGENFI) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu DEGENFI, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro DEGENFI (DEGENFI)

Analýza historie cen DEGENFI pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny DEGENFI

Chcete vědět, kam může DEGENFI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DEGENFI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim