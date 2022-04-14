Tokenomika pro Global DePIN Chain (DEEPSEEK)
Informace o Global DePIN Chain (DEEPSEEK)
The first AI ecosystem that distributes revenue streams back to the community. Global DePIN Chain Chrome Extension: download the extension, connect your device and equip an AI Cube. The extension works as a method to collect, package and transact your data. DePIN Chain Marketplace is the hub for data companies to purchase user data. The process compensates users who sell their data. Until now, tech giants have monopolized revenue generated from their users. DePIN Chain redefines the value structure and allows its users to benefit from their browsing.
Global DePIN Chain (DEEPSEEK): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Global DePIN Chain (DEEPSEEK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Global DePIN Chain (DEEPSEEK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Global DePIN Chain (DEEPSEEK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů DEEPSEEK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu DEEPSEEK, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro DEEPSEEK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDEEPSEEK!
Historie cen pro Global DePIN Chain (DEEPSEEK)
Analýza historie cen DEEPSEEK pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny DEEPSEEK
Chcete vědět, kam může DEEPSEEK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DEEPSEEK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
