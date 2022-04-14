Tokenomika pro DeFi Connect Credit (DCC)

Zjistěte klíčové informace o DeFi Connect Credit (DCC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o DeFi Connect Credit (DCC)

DCC is revolutionizing decentralized finance by seamlessly integrating Real-World Asset (RWA) Lending, Cross-Chain Swaps, and Automated Market Making (AMM) into a single, efficient platform. With AI agent integration, DCC enhance automation, risk management, and decision-making, providing users with a smarter and more adaptive trading experience.

Oficiální webové stránky:
https://deficonnectcredit.xyz
Bílá kniha:
https://defi-connect-credit.gitbook.io/whitepaper-defi-connect-credit
Block Explorer:
https://basescan.org/address/0x773f305d4f03f9dff09f6fde489c5397526df439

DeFi Connect Credit (DCC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DeFi Connect Credit (DCC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 0.0102
Historické minimum:
--
----
Aktuální cena:
$ 0.0000697
Tokenomika DeFi Connect Credit (DCC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro DeFi Connect Credit (DCC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DCC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DCC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DCC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDCC!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.