Tokenomika pro dAppstore (DAPPX)

Zjistěte klíčové informace o dAppstore (DAPPX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o dAppstore (DAPPX)

DAPPX is a stand-alone Steam-like application that supports the development, publishing, and monetization of play-to-earn games. It is a game launcher for AAA-rated, play-to-earn (P2E) games and blockchain applications and is one of the most convenient, user-friendly, and ultimate dApp playstores on the market.

Oficiální webové stránky:
https://dappstore.me
Bílá kniha:
https://dappstore.me/pdf/dAppstore_whitepaper_Eng.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x00d8318e44780edeefcf3020a5448f636788883c

dAppstore (DAPPX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro dAppstore (DAPPX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 28.66K
Celkový objem:
--
Objem v oběhu:
$ 774.51M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
Historické maximum:
$ 0.030222
Historické minimum:
$ 0.000033996279288013
Aktuální cena:
$ 0.000037
Tokenomika dAppstore (DAPPX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro dAppstore (DAPPX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DAPPX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DAPPX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DAPPX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDAPPX!

Jak nakupovat DAPPX

Chtěli byste si přidat dAppstore (DAPPX) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu DAPPX, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro dAppstore (DAPPX)

Analýza historie cen DAPPX pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny DAPPX

Chcete vědět, kam může DAPPX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DAPPX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.