Tokenomika pro Colle AI (COLLE)

Zjistěte klíčové informace o Colle AI (COLLE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Colle AI (COLLE)

Collé is a revolutionary multi chain AI video and image generator leveraging cutting-edge technologies, including OpenAI DALL·E 2, OpenAI DALL·E 3, OpenAI Sora and Stability AI (Stable Diffusion).

Oficiální webové stránky:
https://colle.ai
Bílá kniha:
https://litepaper.colle.ai
Block Explorer:
https://solscan.io/token/AFDzaLz3cQZNWjnWbyq2q81TLVTPbHTbfkj8qKqTk74e

Colle AI (COLLE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Colle AI (COLLE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00
Celkový objem:
$ 5.00B
$ 5.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 621.50K
$ 621.50K
Historické maximum:
$ 0.145
$ 0.145
Historické minimum:
$ 0.00009459973805947
$ 0.00009459973805947
Aktuální cena:
$ 0.0001243
$ 0.0001243

Tokenomika Colle AI (COLLE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Colle AI (COLLE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů COLLE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu COLLE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro COLLE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCOLLE!

Jak nakupovat COLLE

Chtěli byste si přidat Colle AI (COLLE) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu COLLE, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Colle AI (COLLE)

Analýza historie cen COLLE pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny COLLE

Chcete vědět, kam může COLLE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen COLLE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.