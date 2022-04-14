Tokenomika pro CARBIFY (CBY)

Zjistěte klíčové informace o CARBIFY (CBY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o CARBIFY (CBY)

Carbify plants trees and offers a revolutionary alternative to carbon credits certified by the United Nations. Using blockchain technology, the company provides the highest quality carbon offsets in the world, traceable to the specific tree absorbing the CO2.

Oficiální webové stránky:
https://carbify.io
Bílá kniha:
https://docs.carbify.io
Block Explorer:
https://polygonscan.com/token/0xb6a5ae40e79891e4deadad06c8a7ca47396df21c

CARBIFY (CBY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro CARBIFY (CBY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
$ 39.99M
$ 39.99M$ 39.99M
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 5.45M
$ 5.45M$ 5.45M
Historické maximum:
$ 3.5
$ 3.5$ 3.5
Historické minimum:
$ 0.12500972272299177
$ 0.12500972272299177$ 0.12500972272299177
Aktuální cena:
$ 0.1364
$ 0.1364$ 0.1364

Tokenomika CARBIFY (CBY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro CARBIFY (CBY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CBY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CBY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CBY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCBY!

Jak nakupovat CBY

Chtěli byste si přidat CARBIFY (CBY) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu CBY, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro CARBIFY (CBY)

Analýza historie cen CBY pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny CBY

Chcete vědět, kam může CBY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CBY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.