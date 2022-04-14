Tokenomika pro CREDBULL (CBL)

Tokenomika pro CREDBULL (CBL)

Zjistěte klíčové informace o CREDBULL (CBL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o CREDBULL (CBL)

Credbull is an innovative and fastest growing RWA project and the first onchain private credit fund platform offering Stable High Yield & Asset Liquidity. It democratizes access to the high performing $2.0 Trillion private credit lending market through its proprietary open architecture and gamified token activated app - inCredbull Earn - rewarding users with up-to 40%+ returns.

Oficiální webové stránky:
https://credbull.io/
Bílá kniha:
https://docs.credbull.io/docs/litepaper
Block Explorer:
https://arbiscan.io/token/0xD6b3d81868770083307840F513A3491960b95cb6

CREDBULL (CBL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro CREDBULL (CBL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 817.32K
$ 817.32K$ 817.32K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 203.06M
$ 203.06M$ 203.06M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 4.03M
$ 4.03M$ 4.03M
Historické maximum:
$ 0.0627
$ 0.0627$ 0.0627
Historické minimum:
$ 0.002902456239858112
$ 0.002902456239858112$ 0.002902456239858112
Aktuální cena:
$ 0.004025
$ 0.004025$ 0.004025

Tokenomika CREDBULL (CBL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro CREDBULL (CBL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CBL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CBL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CBL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCBL!

Jak nakupovat CBL

Chtěli byste si přidat CREDBULL (CBL) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu CBL, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro CREDBULL (CBL)

Analýza historie cen CBL pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny CBL

Chcete vědět, kam může CBL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CBL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

