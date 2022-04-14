Tokenomika pro Catdog (CATDOG)
The endless debate between cat and dog lovers has made its way into the crypto world, creating a divide among meme coin fans. That's what $CATDOG is here for, the token designed to unite both sides. By combining the charm of cats and dogs, $CATDOG aims to end this playful rivalry and build a strong, united community. Whether you're into felines or canines, $CATDOG brings the best of both worlds. Join us in bridging the gap and creating a harmonious future in crypto. It's time to end the cat vs. dog war once and for all with $CATDOG.
Catdog (CATDOG): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Catdog (CATDOG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Catdog (CATDOG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Catdog (CATDOG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů CATDOG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu CATDOG, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro CATDOG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCATDOG!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
