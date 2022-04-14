Tokenomika pro Crypto-AI-Robo (CAIR)

Tokenomika pro Crypto-AI-Robo (CAIR)

Zjistěte klíčové informace o Crypto-AI-Robo (CAIR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Crypto-AI-Robo (CAIR)

In the same way that the Internet is revolutionizing content distribution, CAIR TOKEN is revolutionizing content creation by bringing together AI, Blockchain and Robotics . Major language models such as GPT-3, ChatGPT, Text-to-Image Models such as Stable Diffusion, DALL-E 2, MidJourney, Alethea AI's Text-to-Character AI System, CharacterGPT, mark the beginning of a new era in the making of content.

Oficiální webové stránky:
https://crypto-ai-robo.com/
Bílá kniha:
https://allbestico.com/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/FnRxMt4B2m43iqkrB5Lsk5hUiWZBBhtEqydfwkyuPu9n

Crypto-AI-Robo (CAIR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Crypto-AI-Robo (CAIR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 65.70K
$ 65.70K$ 65.70K
Celkový objem:
$ 888.00M
$ 888.00M$ 888.00M
Objem v oběhu:
$ 887.84M
$ 887.84M$ 887.84M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 65.71K
$ 65.71K$ 65.71K
Historické maximum:
$ 0.026
$ 0.026$ 0.026
Historické minimum:
$ 0.00000527437323594
$ 0.00000527437323594$ 0.00000527437323594
Aktuální cena:
$ 0.000074
$ 0.000074$ 0.000074

Tokenomika Crypto-AI-Robo (CAIR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Crypto-AI-Robo (CAIR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CAIR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CAIR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CAIR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCAIR!

Jak nakupovat CAIR

Chtěli byste si přidat Crypto-AI-Robo (CAIR) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu CAIR, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Crypto-AI-Robo (CAIR)

Analýza historie cen CAIR pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny CAIR

Chcete vědět, kam může CAIR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CAIR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.