Tokenomika pro Burnr (BURNR)

Zjistěte klíčové informace o Burnr (BURNR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 21:42:48 (UTC+8)
Burnr (BURNR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Burnr (BURNR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 6.23K
$ 6.23K$ 6.23K
Historické maximum:
$ 0.0216
$ 0.0216$ 0.0216
Historické minimum:
--
----
Aktuální cena:
$ 0.00000623
$ 0.00000623$ 0.00000623

Informace o Burnr (BURNR)

Burnr gives you absolute control over what you share; encrypted messages and files that vanish after a single view. No tacking. No traces. Just pure privacy.

Oficiální webové stránky:
https://burnrchat.io
Bílá kniha:
https://docs.burnrchat.io/fundamentals/tokenomics
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x2645544b5f5e52437c4d3A5D451724A2f1e8e715

Tokenomika Burnr (BURNR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Burnr (BURNR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BURNR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BURNR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BURNR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBURNR!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim