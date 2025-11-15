Tokenomika pro Bridgent (BRIDGENT)

Tokenomika pro Bridgent (BRIDGENT)

Zjistěte klíčové informace o Bridgent (BRIDGENT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:01:14 (UTC+8)
USD

Bridgent (BRIDGENT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bridgent (BRIDGENT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 642.50K
$ 642.50K$ 642.50K
Historické maximum:
$ 6.147
$ 6.147$ 6.147
Historické minimum:
--
----
Aktuální cena:
$ 0.00006425
$ 0.00006425$ 0.00006425

Informace o Bridgent (BRIDGENT)

Bridgent is a cross-chain coordination and execution engine that enables assets, smart contracts, and data to flow seamlessly between multiple blockchains. Its main roles include: Providing secure and efficient cross-chain communication; Enforcing compliance with an execution filter layer; Offering a unified API to reduce development complexity; Supporting real-time state synchronization across chains.

Oficiální webové stránky:
https://bridgent.space/
Bílá kniha:
https://bridgent.space/whitepaper.html
Block Explorer:
https://polygonscan.com/token/0x5Fe1870b12819248dE653D6e7ea61dCD80e58901

Tokenomika Bridgent (BRIDGENT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Bridgent (BRIDGENT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BRIDGENT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BRIDGENT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BRIDGENT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBRIDGENT!

Jak nakupovat BRIDGENT

Chtěli byste si přidat Bridgent (BRIDGENT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu BRIDGENT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Bridgent (BRIDGENT)

Analýza historie cen BRIDGENT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny BRIDGENT

Chcete vědět, kam může BRIDGENT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BRIDGENT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim