Zjistěte klíčové informace o BOOP (BOOP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o BOOP (BOOP)

BOOP is the native utility token of the boop.fun platform. by staking BOOP, users unlock airdrop rewards and trading fees from tokens launched on the platform.

Oficiální webové stránky:
https://boop.fun/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/boopkpWqe68MSxLqBGogs8ZbUDN4GXaLhFwNP7mpP1i

BOOP (BOOP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BOOP (BOOP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 6.46M
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 304.03M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 21.24M
Historické maximum:
$ 0.51
Historické minimum:
$ 0.021394630673042706
Aktuální cena:
$ 0.02124
Tokenomika BOOP (BOOP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro BOOP (BOOP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BOOP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BOOP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BOOP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBOOP!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.