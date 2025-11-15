Tokenomika pro Pacu Jalur (BOATKID)

Tokenomika pro Pacu Jalur (BOATKID)

Zjistěte klíčové informace o Pacu Jalur (BOATKID), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:20:51 (UTC+8)
Pacu Jalur (BOATKID): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Pacu Jalur (BOATKID), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
Celkový objem:
$ 997.74M
$ 997.74M$ 997.74M
Objem v oběhu:
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 127.71K
$ 127.71K$ 127.71K
Historické maximum:
$ 0.014555
$ 0.014555$ 0.014555
Historické minimum:
Aktuální cena:
$ 0.000128
$ 0.000128$ 0.000128

Informace o Pacu Jalur (BOATKID)

Join the dance. Farm the aura. #BoatKid

Block Explorer:
https://solscan.io/token/FJjKH9Xp2SvNDNUSN7X9T4uMNafFEYzbZpnwEZXKpump

Tokenomika Pacu Jalur (BOATKID): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Pacu Jalur (BOATKID) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BOATKID, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BOATKID, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BOATKID rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBOATKID!

Jak nakupovat BOATKID

Chtěli byste si přidat Pacu Jalur (BOATKID) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu BOATKID, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Pacu Jalur (BOATKID)

Analýza historie cen BOATKID pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny BOATKID

Chcete vědět, kam může BOATKID zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BOATKID kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

mc_how_why_title
