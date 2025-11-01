BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Pacu Jalur je 0.00027 USD. Sledujte aktualizace cen BOATKID v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BOATKID.Dnešní aktuální cena Pacu Jalur je 0.00027 USD. Sledujte aktualizace cen BOATKID v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BOATKID.

Více informací o BOATKID

Informace o ceně BOATKID

Co je to BOATKID

Tokenomika pro BOATKID

Předpověď cen BOATKID

Historie BOATKID

Průvodce nákupem (BOATKID)

Převodník BOATKID na fiat měnu

Logo Pacu Jalur

Kurz Pacu Jalur(BOATKID)

Aktuální cena 1 BOATKID na USD

$0.00027
$0.00027$0.00027
+4.24%1D
USD
Graf aktuální ceny Pacu Jalur (BOATKID)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:27:47 (UTC+8)

Informace o ceně Pacu Jalur (BOATKID) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0001661
$ 0.0001661$ 0.0001661
Nejnižší za 24 h
$ 0.0002993
$ 0.0002993$ 0.0002993
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0001661
$ 0.0001661$ 0.0001661

$ 0.0002993
$ 0.0002993$ 0.0002993

--
----

--
----

0.00%

+4.24%

+40.91%

+40.91%

Cena Pacu Jalur (BOATKID) v reálném čase je $ 0.00027. Za posledních 24 hodin se BOATKID obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0001661 do maxima $ 0.0002993, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BOATKID v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BOATKID se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o +4.24% a za posledních 7 dní o +40.91%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Pacu Jalur (BOATKID)

--
----

$ 21.54K
$ 21.54K$ 21.54K

$ 269.39K
$ 269.39K$ 269.39K

--
----

997,735,729
997,735,729 997,735,729

SOL

Aktuální tržní kapitalizace Pacu Jalur je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 21.54K. Objem v oběhu BOATKID je --, přičemž celková zásoba je 997735729. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 269.39K.

Historie cen v USD pro Pacu Jalur (BOATKID)

Sledujte změny cen Pacu Jalur pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.000010982+4.24%
30 dní$ -0.0003131-53.70%
60 dní$ -0.000827-75.39%
90 dní$ -0.001149-80.98%
Změna ceny Pacu Jalur dnes

Dnes zaznamenal BOATKID změnu o $ +0.000010982 (+4.24%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Pacu Jalur za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0003131 (-53.70%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Pacu Jalur za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u BOATKID ke změně o $ -0.000827 (-75.39%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Pacu Jalur za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.001149 (-80.98%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Pacu Jalur (BOATKID)?

Podívejte se na stránku Historie cen Pacu Jalur.

Co je Pacu Jalur (BOATKID)

Join the dance. Farm the aura. #BoatKid

Pacu Jalur je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Pacu Jalur investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu BOATKIDa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Pacu Jalur na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Pacu Jalur a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Pacu Jalur (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Pacu Jalur (BOATKID) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Pacu Jalur (BOATKID) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Pacu Jalur.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Pacu Jalur!

Tokenomika pro Pacu Jalur (BOATKID)

Pochopení tokenomiky Pacu Jalur (BOATKID) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BOATKID hned teď!

Jak nakupovat Pacu Jalur (BOATKID)

Snažíte se zjistit, jak koupit Pacu Jalur? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Pacu Jalur podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

BOATKID na místní měny

1 Pacu Jalur(BOATKID) na VND
7.10505
1 Pacu Jalur(BOATKID) na AUD
A$0.0004104
1 Pacu Jalur(BOATKID) na GBP
0.0002052
1 Pacu Jalur(BOATKID) na EUR
0.0002322
1 Pacu Jalur(BOATKID) na USD
$0.00027
1 Pacu Jalur(BOATKID) na MYR
RM0.0011313
1 Pacu Jalur(BOATKID) na TRY
0.0113481
1 Pacu Jalur(BOATKID) na JPY
¥0.04158
1 Pacu Jalur(BOATKID) na ARS
ARS$0.3884868
1 Pacu Jalur(BOATKID) na RUB
0.0217053
1 Pacu Jalur(BOATKID) na INR
0.0239679
1 Pacu Jalur(BOATKID) na IDR
Rp4.4999982
1 Pacu Jalur(BOATKID) na PHP
0.0158463
1 Pacu Jalur(BOATKID) na EGP
￡E.0.0127143
1 Pacu Jalur(BOATKID) na BRL
R$0.0014499
1 Pacu Jalur(BOATKID) na CAD
C$0.000378
1 Pacu Jalur(BOATKID) na BDT
0.0330264
1 Pacu Jalur(BOATKID) na NGN
0.3901716
1 Pacu Jalur(BOATKID) na COP
$1.0384605
1 Pacu Jalur(BOATKID) na ZAR
R.0.0046845
1 Pacu Jalur(BOATKID) na UAH
0.0113265
1 Pacu Jalur(BOATKID) na TZS
T.Sh.0.6650235
1 Pacu Jalur(BOATKID) na VES
Bs0.05967
1 Pacu Jalur(BOATKID) na CLP
$0.25434
1 Pacu Jalur(BOATKID) na PKR
Rs0.076248
1 Pacu Jalur(BOATKID) na KZT
0.1425546
1 Pacu Jalur(BOATKID) na THB
฿0.0086994
1 Pacu Jalur(BOATKID) na TWD
NT$0.0083133
1 Pacu Jalur(BOATKID) na AED
د.إ0.0009909
1 Pacu Jalur(BOATKID) na CHF
Fr0.000216
1 Pacu Jalur(BOATKID) na HKD
HK$0.0020979
1 Pacu Jalur(BOATKID) na AMD
֏0.103329
1 Pacu Jalur(BOATKID) na MAD
.د.م0.0024921
1 Pacu Jalur(BOATKID) na MXN
$0.0050112
1 Pacu Jalur(BOATKID) na SAR
ريال0.0010125
1 Pacu Jalur(BOATKID) na ETB
Br0.0416394
1 Pacu Jalur(BOATKID) na KES
KSh0.0348813
1 Pacu Jalur(BOATKID) na JOD
د.أ0.00019143
1 Pacu Jalur(BOATKID) na PLN
0.0009936
1 Pacu Jalur(BOATKID) na RON
лв0.0011907
1 Pacu Jalur(BOATKID) na SEK
kr0.0025596
1 Pacu Jalur(BOATKID) na BGN
лв0.0004563
1 Pacu Jalur(BOATKID) na HUF
Ft0.0908469
1 Pacu Jalur(BOATKID) na CZK
0.0056943
1 Pacu Jalur(BOATKID) na KWD
د.ك0.00008262
1 Pacu Jalur(BOATKID) na ILS
0.0008775
1 Pacu Jalur(BOATKID) na BOB
Bs0.0018657
1 Pacu Jalur(BOATKID) na AZN
0.000459
1 Pacu Jalur(BOATKID) na TJS
SM0.0024867
1 Pacu Jalur(BOATKID) na GEL
0.0007317
1 Pacu Jalur(BOATKID) na AOA
Kz0.2474793
1 Pacu Jalur(BOATKID) na BHD
.د.ب0.00010152
1 Pacu Jalur(BOATKID) na BMD
$0.00027
1 Pacu Jalur(BOATKID) na DKK
kr0.0017469
1 Pacu Jalur(BOATKID) na HNL
L0.0071064
1 Pacu Jalur(BOATKID) na MUR
0.0123498
1 Pacu Jalur(BOATKID) na NAD
$0.0046656
1 Pacu Jalur(BOATKID) na NOK
kr0.0027324
1 Pacu Jalur(BOATKID) na NZD
$0.0004698
1 Pacu Jalur(BOATKID) na PAB
B/.0.00027
1 Pacu Jalur(BOATKID) na PGK
K0.0011367
1 Pacu Jalur(BOATKID) na QAR
ر.ق0.0009828
1 Pacu Jalur(BOATKID) na RSD
дин.0.0274266
1 Pacu Jalur(BOATKID) na UZS
soʻm3.2530113
1 Pacu Jalur(BOATKID) na ALL
L0.0226287
1 Pacu Jalur(BOATKID) na ANG
ƒ0.0004833
1 Pacu Jalur(BOATKID) na AWG
ƒ0.0004833
1 Pacu Jalur(BOATKID) na BBD
$0.00054
1 Pacu Jalur(BOATKID) na BAM
KM0.0004536
1 Pacu Jalur(BOATKID) na BIF
Fr0.79866
1 Pacu Jalur(BOATKID) na BND
$0.000351
1 Pacu Jalur(BOATKID) na BSD
$0.00027
1 Pacu Jalur(BOATKID) na JMD
$0.0433782
1 Pacu Jalur(BOATKID) na KHR
1.0843362
1 Pacu Jalur(BOATKID) na KMF
Fr0.11502
1 Pacu Jalur(BOATKID) na LAK
5.8695651
1 Pacu Jalur(BOATKID) na LKR
රු0.0822906
1 Pacu Jalur(BOATKID) na MDL
L0.004563
1 Pacu Jalur(BOATKID) na MGA
Ar1.216215
1 Pacu Jalur(BOATKID) na MOP
P0.0021627
1 Pacu Jalur(BOATKID) na MVR
0.004131
1 Pacu Jalur(BOATKID) na MWK
MK0.4687497
1 Pacu Jalur(BOATKID) na MZN
MT0.017253
1 Pacu Jalur(BOATKID) na NPR
रु0.0383346
1 Pacu Jalur(BOATKID) na PYG
1.91484
1 Pacu Jalur(BOATKID) na RWF
Fr0.39231
1 Pacu Jalur(BOATKID) na SBD
$0.0022221
1 Pacu Jalur(BOATKID) na SCR
0.0036882
1 Pacu Jalur(BOATKID) na SRD
$0.010395
1 Pacu Jalur(BOATKID) na SVC
$0.0023625
1 Pacu Jalur(BOATKID) na SZL
L0.0046845
1 Pacu Jalur(BOATKID) na TMT
m0.000945
1 Pacu Jalur(BOATKID) na TND
د.ت0.00079299
1 Pacu Jalur(BOATKID) na TTD
$0.0018279
1 Pacu Jalur(BOATKID) na UGX
Sh0.94068
1 Pacu Jalur(BOATKID) na XAF
Fr0.15255
1 Pacu Jalur(BOATKID) na XCD
$0.000729
1 Pacu Jalur(BOATKID) na XOF
Fr0.15255
1 Pacu Jalur(BOATKID) na XPF
Fr0.02754
1 Pacu Jalur(BOATKID) na BWP
P0.0036288
1 Pacu Jalur(BOATKID) na BZD
$0.0005427
1 Pacu Jalur(BOATKID) na CVE
$0.0257823
1 Pacu Jalur(BOATKID) na DJF
Fr0.04779
1 Pacu Jalur(BOATKID) na DOP
$0.0173043
1 Pacu Jalur(BOATKID) na DZD
د.ج0.0350946
1 Pacu Jalur(BOATKID) na FJD
$0.0006102
1 Pacu Jalur(BOATKID) na GNF
Fr2.34765
1 Pacu Jalur(BOATKID) na GTQ
Q0.0020709
1 Pacu Jalur(BOATKID) na GYD
$0.0565434
1 Pacu Jalur(BOATKID) na ISK
kr0.03375

Zdroj Pacu Jalur

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Pacu Jalur, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Pacu Jalur

Jakou hodnotu má dnes Pacu Jalur (BOATKID)?
Aktuální cena BOATKID v USD je 0.00027 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BOATKID v USD?
Aktuální cena BOATKID v USD je $ 0.00027. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Pacu Jalur?
Tržní kapitalizace BOATKID je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BOATKID v oběhu?
Objem BOATKID v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BOATKID?
BOATKID dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BOATKID?
BOATKID dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování BOATKID?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BOATKID je $ 21.54K USD.
Dosáhne BOATKID letos vyšší ceny?
BOATKID může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBOATKID, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:27:47 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Pacu Jalur (BOATKID)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

