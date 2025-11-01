BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Bluwhale Points je 0.001426 USD. Sledujte aktualizace cen BLUP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BLUP.Dnešní aktuální cena Bluwhale Points je 0.001426 USD. Sledujte aktualizace cen BLUP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BLUP.

Více informací o BLUP

Informace o ceně BLUP

Co je to BLUP

Bílá kniha pro BLUP

Oficiální webové stránky BLUP

Tokenomika pro BLUP

Předpověď cen BLUP

Historie BLUP

Průvodce nákupem (BLUP)

Převodník BLUP na fiat měnu

Kurz Bluwhale Points(BLUP)

Aktuální cena 1 BLUP na USD

$0.001427
0.00%1D
USD
Graf aktuální ceny Bluwhale Points (BLUP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:42:44 (UTC+8)

Informace o ceně Bluwhale Points (BLUP) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.001424
Nejnižší za 24 h
$ 0.001478
Nejvyšší za 24 h

$ 0.001424
$ 0.001478
--
--
-0.08%

0.00%

-20.06%

-20.06%

Cena Bluwhale Points (BLUP) v reálném čase je $ 0.001426. Za posledních 24 hodin se BLUP obchodoval v rozmezí od minima $ 0.001424 do maxima $ 0.001478, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BLUP v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BLUP se za poslední hodinu změnila o -0.08%, za 24 hodin o 0.00% a za posledních 7 dní o -20.06%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Bluwhale Points (BLUP)

--
$ 6.79K
$ 6.79K$ 6.79K

$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Bluwhale Points je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 6.79K. Objem v oběhu BLUP je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.43M.

Historie cen v USD pro Bluwhale Points (BLUP)

Sledujte změny cen Bluwhale Points pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 00.00%
30 dní$ -0.001932-57.52%
60 dní$ -0.003851-72.97%
90 dní$ -0.001073-42.92%
Změna ceny Bluwhale Points dnes

Dnes zaznamenal BLUP změnu o $ 0 (0.00%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Bluwhale Points za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.001932 (-57.52%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Bluwhale Points za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u BLUP ke změně o $ -0.003851 (-72.97%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Bluwhale Points za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.001073 (-42.92%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Bluwhale Points (BLUP)?

Podívejte se na stránku Historie cen Bluwhale Points.

Co je Bluwhale Points (BLUP)

BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.

Bluwhale Points je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Bluwhale Points investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu BLUPa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Bluwhale Points na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Bluwhale Points a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Bluwhale Points (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Bluwhale Points (BLUP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Bluwhale Points (BLUP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Bluwhale Points.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Bluwhale Points!

Tokenomika pro Bluwhale Points (BLUP)

Pochopení tokenomiky Bluwhale Points (BLUP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BLUP hned teď!

Jak nakupovat Bluwhale Points (BLUP)

Snažíte se zjistit, jak koupit Bluwhale Points? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Bluwhale Points podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

BLUP na místní měny

1 Bluwhale Points(BLUP) na VND
37.52519
1 Bluwhale Points(BLUP) na AUD
A$0.00216752
1 Bluwhale Points(BLUP) na GBP
0.00108376
1 Bluwhale Points(BLUP) na EUR
0.00122636
1 Bluwhale Points(BLUP) na USD
$0.001426
1 Bluwhale Points(BLUP) na MYR
RM0.00597494
1 Bluwhale Points(BLUP) na TRY
0.05993478
1 Bluwhale Points(BLUP) na JPY
¥0.218178
1 Bluwhale Points(BLUP) na ARS
ARS$2.05178584
1 Bluwhale Points(BLUP) na RUB
0.11463614
1 Bluwhale Points(BLUP) na INR
0.12668584
1 Bluwhale Points(BLUP) na IDR
Rp23.76665716
1 Bluwhale Points(BLUP) na PHP
0.08369194
1 Bluwhale Points(BLUP) na EGP
￡E.0.0670933
1 Bluwhale Points(BLUP) na BRL
R$0.00765762
1 Bluwhale Points(BLUP) na CAD
C$0.0019964
1 Bluwhale Points(BLUP) na BDT
0.17442832
1 Bluwhale Points(BLUP) na NGN
2.06366442
1 Bluwhale Points(BLUP) na COP
$5.4846099
1 Bluwhale Points(BLUP) na ZAR
R.0.0247411
1 Bluwhale Points(BLUP) na UAH
0.0598207
1 Bluwhale Points(BLUP) na TZS
T.Sh.3.5123093
1 Bluwhale Points(BLUP) na VES
Bs0.315146
1 Bluwhale Points(BLUP) na CLP
$1.343292
1 Bluwhale Points(BLUP) na PKR
Rs0.40054914
1 Bluwhale Points(BLUP) na KZT
0.75569444
1 Bluwhale Points(BLUP) na THB
฿0.04594572
1 Bluwhale Points(BLUP) na TWD
NT$0.04390654
1 Bluwhale Points(BLUP) na AED
د.إ0.00523342
1 Bluwhale Points(BLUP) na CHF
Fr0.0011408
1 Bluwhale Points(BLUP) na HKD
HK$0.01108002
1 Bluwhale Points(BLUP) na AMD
֏0.5457302
1 Bluwhale Points(BLUP) na MAD
.د.م0.0131905
1 Bluwhale Points(BLUP) na MXN
$0.02646656
1 Bluwhale Points(BLUP) na SAR
ريال0.0053475
1 Bluwhale Points(BLUP) na ETB
Br0.21991772
1 Bluwhale Points(BLUP) na KES
KSh0.18422494
1 Bluwhale Points(BLUP) na JOD
د.أ0.001011034
1 Bluwhale Points(BLUP) na PLN
0.00524768
1 Bluwhale Points(BLUP) na RON
лв0.00628866
1 Bluwhale Points(BLUP) na SEK
kr0.01351848
1 Bluwhale Points(BLUP) na BGN
лв0.00240994
1 Bluwhale Points(BLUP) na HUF
Ft0.47980622
1 Bluwhale Points(BLUP) na CZK
0.03007434
1 Bluwhale Points(BLUP) na KWD
د.ك0.000436356
1 Bluwhale Points(BLUP) na ILS
0.0046345
1 Bluwhale Points(BLUP) na BOB
Bs0.00985366
1 Bluwhale Points(BLUP) na AZN
0.0024242
1 Bluwhale Points(BLUP) na TJS
SM0.01313346
1 Bluwhale Points(BLUP) na GEL
0.00386446
1 Bluwhale Points(BLUP) na AOA
Kz1.30705734
1 Bluwhale Points(BLUP) na BHD
.د.ب0.000536176
1 Bluwhale Points(BLUP) na BMD
$0.001426
1 Bluwhale Points(BLUP) na DKK
kr0.00922622
1 Bluwhale Points(BLUP) na HNL
L0.03753232
1 Bluwhale Points(BLUP) na MUR
0.06522524
1 Bluwhale Points(BLUP) na NAD
$0.02464128
1 Bluwhale Points(BLUP) na NOK
kr0.01443112
1 Bluwhale Points(BLUP) na NZD
$0.00248124
1 Bluwhale Points(BLUP) na PAB
B/.0.001426
1 Bluwhale Points(BLUP) na PGK
K0.00600346
1 Bluwhale Points(BLUP) na QAR
ر.ق0.00519064
1 Bluwhale Points(BLUP) na RSD
дин.0.14485308
1 Bluwhale Points(BLUP) na UZS
soʻm17.18071894
1 Bluwhale Points(BLUP) na ALL
L0.11951306
1 Bluwhale Points(BLUP) na ANG
ƒ0.00255254
1 Bluwhale Points(BLUP) na AWG
ƒ0.00255254
1 Bluwhale Points(BLUP) na BBD
$0.002852
1 Bluwhale Points(BLUP) na BAM
KM0.00239568
1 Bluwhale Points(BLUP) na BIF
Fr4.218108
1 Bluwhale Points(BLUP) na BND
$0.0018538
1 Bluwhale Points(BLUP) na BSD
$0.001426
1 Bluwhale Points(BLUP) na JMD
$0.22910116
1 Bluwhale Points(BLUP) na KHR
5.72690156
1 Bluwhale Points(BLUP) na KMF
Fr0.607476
1 Bluwhale Points(BLUP) na LAK
30.99999938
1 Bluwhale Points(BLUP) na LKR
රු0.43461628
1 Bluwhale Points(BLUP) na MDL
L0.0240994
1 Bluwhale Points(BLUP) na MGA
Ar6.423417
1 Bluwhale Points(BLUP) na MOP
P0.01142226
1 Bluwhale Points(BLUP) na MVR
0.0218178
1 Bluwhale Points(BLUP) na MWK
MK2.47569286
1 Bluwhale Points(BLUP) na MZN
MT0.0911214
1 Bluwhale Points(BLUP) na NPR
रु0.20246348
1 Bluwhale Points(BLUP) na PYG
10.113192
1 Bluwhale Points(BLUP) na RWF
Fr2.071978
1 Bluwhale Points(BLUP) na SBD
$0.01173598
1 Bluwhale Points(BLUP) na SCR
0.01947916
1 Bluwhale Points(BLUP) na SRD
$0.054901
1 Bluwhale Points(BLUP) na SVC
$0.0124775
1 Bluwhale Points(BLUP) na SZL
L0.0247411
1 Bluwhale Points(BLUP) na TMT
m0.004991
1 Bluwhale Points(BLUP) na TND
د.ت0.004188162
1 Bluwhale Points(BLUP) na TTD
$0.00965402
1 Bluwhale Points(BLUP) na UGX
Sh4.968184
1 Bluwhale Points(BLUP) na XAF
Fr0.80569
1 Bluwhale Points(BLUP) na XCD
$0.0038502
1 Bluwhale Points(BLUP) na XOF
Fr0.80569
1 Bluwhale Points(BLUP) na XPF
Fr0.145452
1 Bluwhale Points(BLUP) na BWP
P0.01916544
1 Bluwhale Points(BLUP) na BZD
$0.00286626
1 Bluwhale Points(BLUP) na CVE
$0.13616874
1 Bluwhale Points(BLUP) na DJF
Fr0.252402
1 Bluwhale Points(BLUP) na DOP
$0.09139234
1 Bluwhale Points(BLUP) na DZD
د.ج0.18535148
1 Bluwhale Points(BLUP) na FJD
$0.00322276
1 Bluwhale Points(BLUP) na GNF
Fr12.39907
1 Bluwhale Points(BLUP) na GTQ
Q0.01093742
1 Bluwhale Points(BLUP) na GYD
$0.29863292
1 Bluwhale Points(BLUP) na ISK
kr0.17825

Zdroj Bluwhale Points

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Bluwhale Points, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Bluwhale Points
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Bluwhale Points

Jakou hodnotu má dnes Bluwhale Points (BLUP)?
Aktuální cena BLUP v USD je 0.001426 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BLUP v USD?
Aktuální cena BLUP v USD je $ 0.001426. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Bluwhale Points?
Tržní kapitalizace BLUP je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BLUP v oběhu?
Objem BLUP v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BLUP?
BLUP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BLUP?
BLUP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování BLUP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BLUP je $ 6.79K USD.
Dosáhne BLUP letos vyšší ceny?
BLUP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBLUP, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Bluwhale Points (BLUP)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

