Tokenomika pro Bit Ultra (BLT)

Zjistěte klíčové informace o Bit Ultra (BLT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Bit Ultra (BLT)

Bit Ultra is revolutionizing global finance by bridging the gap between traditional asset management and blockchain technology through innovative Real World Asset (RWA) tokenization.

Oficiální webové stránky:
https://bit-ultra.com/
Bílá kniha:
https://jumpshare.com/v/vKdP4hUWYsO2s9zNRrRy
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xB95462682257e272E7D32c4214A3197a3B7cCf5e

Bit Ultra (BLT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bit Ultra (BLT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 0.094735
$ 0.094735$ 0.094735
Historické minimum:
--
----
Aktuální cena:
$ 0.021128
$ 0.021128$ 0.021128

Tokenomika Bit Ultra (BLT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Bit Ultra (BLT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BLT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BLT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BLT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBLT!

Jak nakupovat BLT

Chtěli byste si přidat Bit Ultra (BLT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu BLT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Bit Ultra (BLT)

Analýza historie cen BLT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny BLT

Chcete vědět, kam může BLT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BLT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.