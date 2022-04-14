Tokenomika pro Beta Token (BETA)

Zjistěte klíčové informace o Beta Token (BETA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Beta Token (BETA)

Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at any time is able to create a money market for any crypto asset. The protocol is live here. $BETA is Beta Finance’s native utility token and has the following current and planned functions of staking incentives, liquidity mining and governance.

Oficiální webové stránky:
https://betafinance.org/
Bílá kniha:
https://betafinance.gitbook.io/betafinance/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xbe1a001fe942f96eea22ba08783140b9dcc09d28

Beta Token (BETA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Beta Token (BETA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 122.36K
$ 122.36K$ 122.36K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 950.00M
$ 950.00M$ 950.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 128.80K
$ 128.80K$ 128.80K
Historické maximum:
$ 4.85273
$ 4.85273$ 4.85273
Historické minimum:
$ 0.000148751795711225
$ 0.000148751795711225$ 0.000148751795711225
Aktuální cena:
$ 0.0001288
$ 0.0001288$ 0.0001288

Tokenomika Beta Token (BETA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Beta Token (BETA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BETA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BETA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BETA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBETA!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.