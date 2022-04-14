Tokenomika pro BEBE (BEBE)

Zjistěte klíčové informace o BEBE (BEBE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o BEBE (BEBE)

BEBE is a platform that integrates the Web3 game ecosystem. BEBE will become the circulating currency of Web3 games. Players can use BEBE to experience various Web3 games and perform Play to Earn experience in the game.

Oficiální webové stránky:
https://www.bebe.global/
Bílá kniha:
https://github.com/BEBE-RBD/BEBE-whitepaper/wiki/WHITE-PAPER
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x16120Ef3d353224222b0A257AD15B5eAec0525c5

BEBE (BEBE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BEBE (BEBE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00
Celkový objem:
$ 1.00T
$ 1.00T
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 94.87M
$ 94.87M
Historické maximum:
$ 0.00086287
$ 0.00086287
Historické minimum:
$ 0.000004997503988349
$ 0.000004997503988349
Aktuální cena:
$ 0.00009487
$ 0.00009487

Tokenomika BEBE (BEBE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro BEBE (BEBE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BEBE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BEBE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BEBE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBEBE!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.