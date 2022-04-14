Tokenomika pro BoredDragon (BDT)
Informace o BoredDragon (BDT)
Bored Dragon is more than just a game—it’s a cozy, social experience where players unwind, nurture adorable dragons, and connect with a warm global community. Designed for those seeking a laid-back and creative escape, the game encourages collaboration, shared activities, and stress-free fun. Whether raising your dragon, decorating your space, or bonding with friends, Bored Dragon offers a charming mix of relaxation and social interaction.
BoredDragon (BDT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BoredDragon (BDT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika BoredDragon (BDT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro BoredDragon (BDT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BDT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BDT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro BDT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBDT!
Historie cen pro BoredDragon (BDT)
Analýza historie cen BDT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
