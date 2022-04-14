Tokenomika pro Bitchemical (BCHEM)
Informace o Bitchemical (BCHEM)
MEET THE FUTURE OF CHEMISTRY BLOCKCHAIN. Transform chemistry research with AI, digital technology and automation. Drive innovation in the chemical industries. As Bitchemical Technologies, we have combined blockchain applications with the chemical industry since our establishment in 2020. As of 2023, we started our work to offer artificial intelligence applications, the technology of the future, to the service of the chemical industry.
Bitchemical (BCHEM): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bitchemical (BCHEM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Bitchemical (BCHEM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Bitchemical (BCHEM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BCHEM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BCHEM, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro BCHEM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBCHEM!
Historie cen pro Bitchemical (BCHEM)
Analýza historie cen BCHEM pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny BCHEM
Chcete vědět, kam může BCHEM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BCHEM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
