Tokenomika pro Baby Neiro (BABYNEIRO)

Zjistěte klíčové informace o Baby Neiro (BABYNEIRO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Baby Neiro (BABYNEIRO)

The most adorable Shiba Inu in the crypto world! Our meme coin is not just cute but packed with potential!

Oficiální webové stránky:
https://babyneiro2024.xyz/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/57WfTMNw4QNiYQvMqBMmAGNScCMYRgphyBwDkdMvKVf1

Baby Neiro (BABYNEIRO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Baby Neiro (BABYNEIRO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 42,069.00T
$ 42,069.00T$ 42,069.00T
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 17.96K
$ 17.96K$ 17.96K
Historické maximum:
$ 0.0000000000199
$ 0.0000000000199$ 0.0000000000199
Historické minimum:
$ 0.000000000000274816
$ 0.000000000000274816$ 0.000000000000274816
Aktuální cena:
$ 0.000000000000427
$ 0.000000000000427$ 0.000000000000427

Tokenomika Baby Neiro (BABYNEIRO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Baby Neiro (BABYNEIRO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BABYNEIRO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BABYNEIRO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BABYNEIRO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBABYNEIRO!

Jak nakupovat BABYNEIRO

Chtěli byste si přidat Baby Neiro (BABYNEIRO) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu BABYNEIRO, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Baby Neiro (BABYNEIRO)

Analýza historie cen BABYNEIRO pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny BABYNEIRO

Chcete vědět, kam může BABYNEIRO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BABYNEIRO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.