Tokenomika pro Aventis AI (AVENTISAI)

Zjistěte klíčové informace o Aventis AI (AVENTISAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Aventis AI (AVENTISAI)

Aventis Metaverse is the first AI-powered decentralized education platform, revolutionizing access to education for users globally, with a strong focus on making executive education affordable and accessible.

Oficiální webové stránky:
https://www.aventisai.io/
Bílá kniha:
https://aventis.gitbook.io/wp
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xed19b2b301e8a4e18c5dca374a27e7d209ba02c9

Aventis AI (AVENTISAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Aventis AI (AVENTISAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 5.40M
$ 5.40M$ 5.40M
Historické maximum:
$ 1,000
$ 1,000$ 1,000
Historické minimum:
$ 0.004626043306547307
$ 0.004626043306547307$ 0.004626043306547307
Aktuální cena:
$ 0.005401
$ 0.005401$ 0.005401

Tokenomika Aventis AI (AVENTISAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Aventis AI (AVENTISAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AVENTISAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AVENTISAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AVENTISAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAVENTISAI!

Jak nakupovat AVENTISAI

Chtěli byste si přidat Aventis AI (AVENTISAI) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu AVENTISAI, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Aventis AI (AVENTISAI)

Analýza historie cen AVENTISAI pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny AVENTISAI

Chcete vědět, kam může AVENTISAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AVENTISAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.