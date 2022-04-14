Tokenomika pro Avalox (AVALOX)

Zjistěte klíčové informace o Avalox (AVALOX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Avalox (AVALOX)

Introducing Avalox, the ultimate blend of Meme and DeFi on the Avalanche chain! Embrace the power of laughter and financial innovation as Avalox brings joy to the crypto space. Token holders enjoy meme-worthy moments while benefiting from decentralized finance opportunities.

Oficiální webové stránky:
https://avaloxtoken.com/
Bílá kniha:
https://sg.docworkspace.com/d/sIO6U1Ji_AeCpn68G
Block Explorer:
https://snowtrace.io/token/0x1209810df5370f68b28e6832dc4ac80072e2d0b8

Avalox (AVALOX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Avalox (AVALOX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00
Celkový objem:
$ 100.00B
$ 100.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 326.00K
$ 326.00K
Historické maximum:
$ 8.5
$ 8.5
Historické minimum:
$ 0.000003000956322595
$ 0.000003000956322595
Aktuální cena:
$ 0.00000326
$ 0.00000326

Tokenomika Avalox (AVALOX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Avalox (AVALOX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AVALOX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AVALOX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AVALOX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAVALOX!

Jak nakupovat AVALOX

Chtěli byste si přidat Avalox (AVALOX) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu AVALOX, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Avalox (AVALOX)

Analýza historie cen AVALOX pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny AVALOX

Chcete vědět, kam může AVALOX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AVALOX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.