Tokenomika pro ASSCOIN (ASSCOIN)
Informace o ASSCOIN (ASSCOIN)
AssCoin is a humorous memecoin created by the developers of FartCoin, with viral potential. With its funny name and light-hearted community vibe, AssCoin has become an entertainment-driven token in the cryptocurrency world. It doesn’t serve any real financial purpose but relies on social media and community involvement to drive its value, representing a part of the meme coin culture.
ASSCOIN (ASSCOIN): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ASSCOIN (ASSCOIN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika ASSCOIN (ASSCOIN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro ASSCOIN (ASSCOIN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ASSCOIN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ASSCOIN, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro ASSCOIN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuASSCOIN!
Jak nakupovat ASSCOIN
Chtěli byste si přidat ASSCOIN (ASSCOIN) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu ASSCOIN, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro ASSCOIN (ASSCOIN)
Analýza historie cen ASSCOIN pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny ASSCOIN
Chcete vědět, kam může ASSCOIN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ASSCOIN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Koupit ASSCOIN (ASSCOIN)
Částka
1 ASSCOIN = 0.0006442 USD