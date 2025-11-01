BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena America Party je 0.0008 USD. Sledujte aktualizace cen APETH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend APETH.

Logo America Party

Kurz America Party(APETH)

Aktuální cena 1 APETH na USD

$0.0008
+0.08%1D
USD
Graf aktuální ceny America Party (APETH)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:39:36 (UTC+8)

Informace o ceně America Party (APETH) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0007961
Nejnižší za 24 h
$ 0.0008064
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0007961
$ 0.0008064
$ 0.041828596012183014
$ 0.000003393228455216
+0.05%

+0.08%

-18.13%

-18.13%

Cena America Party (APETH) v reálném čase je $ 0.0008. Za posledních 24 hodin se APETH obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0007961 do maxima $ 0.0008064, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena APETH v historii je $ 0.041828596012183014, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.000003393228455216.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena APETH se za poslední hodinu změnila o +0.05%, za 24 hodin o +0.08% a za posledních 7 dní o -18.13%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu America Party (APETH)

No.2298

$ 800.00K
$ 55.31K
$ 800.00K
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%

ETH

Aktuální tržní kapitalizace America Party je $ 800.00K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 55.31K. Objem v oběhu APETH je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 800.00K.

Historie cen v USD pro America Party (APETH)

Sledujte změny cen America Party pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.000000639+0.08%
30 dní$ -0.000625-43.86%
60 dní$ -0.001999-71.42%
90 dní$ -0.006245-88.65%
Změna ceny America Party dnes

Dnes zaznamenal APETH změnu o $ +0.000000639 (+0.08%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny America Party za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.000625 (-43.86%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny America Party za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u APETH ke změně o $ -0.001999 (-71.42%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny America Party za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.006245 (-88.65%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům America Party (APETH)?

Podívejte se na stránku Historie cen America Party.

Co je America Party (APETH)

$AP is a meme token themed around the concept of the American Party.

America Party je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich America Party investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu APETHa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o America Party na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na America Party a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny America Party (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít America Party (APETH) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva America Party (APETH) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro America Party.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny America Party!

Tokenomika pro America Party (APETH)

Pochopení tokenomiky America Party (APETH) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu APETH hned teď!

Jak nakupovat America Party (APETH)

Snažíte se zjistit, jak koupit America Party? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit America Party podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

APETH na místní měny

1 America Party(APETH) na VND
21.052
1 America Party(APETH) na AUD
A$0.001216
1 America Party(APETH) na GBP
0.000608
1 America Party(APETH) na EUR
0.000688
1 America Party(APETH) na USD
$0.0008
1 America Party(APETH) na MYR
RM0.003352
1 America Party(APETH) na TRY
0.033624
1 America Party(APETH) na JPY
¥0.1224
1 America Party(APETH) na ARS
ARS$1.151072
1 America Party(APETH) na RUB
0.064312
1 America Party(APETH) na INR
0.071072
1 America Party(APETH) na IDR
Rp13.333328
1 America Party(APETH) na PHP
0.046952
1 America Party(APETH) na EGP
￡E.0.03764
1 America Party(APETH) na BRL
R$0.004296
1 America Party(APETH) na CAD
C$0.00112
1 America Party(APETH) na BDT
0.097856
1 America Party(APETH) na NGN
1.157736
1 America Party(APETH) na COP
$3.07692
1 America Party(APETH) na ZAR
R.0.01388
1 America Party(APETH) na UAH
0.03356
1 America Party(APETH) na TZS
T.Sh.1.97044
1 America Party(APETH) na VES
Bs0.1768
1 America Party(APETH) na CLP
$0.7536
1 America Party(APETH) na PKR
Rs0.224712
1 America Party(APETH) na KZT
0.423952
1 America Party(APETH) na THB
฿0.025776
1 America Party(APETH) na TWD
NT$0.024632
1 America Party(APETH) na AED
د.إ0.002936
1 America Party(APETH) na CHF
Fr0.00064
1 America Party(APETH) na HKD
HK$0.006216
1 America Party(APETH) na AMD
֏0.30616
1 America Party(APETH) na MAD
.د.م0.0074
1 America Party(APETH) na MXN
$0.014848
1 America Party(APETH) na SAR
ريال0.003
1 America Party(APETH) na ETB
Br0.123376
1 America Party(APETH) na KES
KSh0.103352
1 America Party(APETH) na JOD
د.أ0.0005672
1 America Party(APETH) na PLN
0.002944
1 America Party(APETH) na RON
лв0.003528
1 America Party(APETH) na SEK
kr0.007584
1 America Party(APETH) na BGN
лв0.001352
1 America Party(APETH) na HUF
Ft0.269176
1 America Party(APETH) na CZK
0.016872
1 America Party(APETH) na KWD
د.ك0.0002448
1 America Party(APETH) na ILS
0.0026
1 America Party(APETH) na BOB
Bs0.005528
1 America Party(APETH) na AZN
0.00136
1 America Party(APETH) na TJS
SM0.007368
1 America Party(APETH) na GEL
0.002168
1 America Party(APETH) na AOA
Kz0.733272
1 America Party(APETH) na BHD
.د.ب0.0003008
1 America Party(APETH) na BMD
$0.0008
1 America Party(APETH) na DKK
kr0.005176
1 America Party(APETH) na HNL
L0.021056
1 America Party(APETH) na MUR
0.036592
1 America Party(APETH) na NAD
$0.013824
1 America Party(APETH) na NOK
kr0.008096
1 America Party(APETH) na NZD
$0.001392
1 America Party(APETH) na PAB
B/.0.0008
1 America Party(APETH) na PGK
K0.003368
1 America Party(APETH) na QAR
ر.ق0.002912
1 America Party(APETH) na RSD
дин.0.081264
1 America Party(APETH) na UZS
soʻm9.638552
1 America Party(APETH) na ALL
L0.067048
1 America Party(APETH) na ANG
ƒ0.001432
1 America Party(APETH) na AWG
ƒ0.001432
1 America Party(APETH) na BBD
$0.0016
1 America Party(APETH) na BAM
KM0.001344
1 America Party(APETH) na BIF
Fr2.3664
1 America Party(APETH) na BND
$0.00104
1 America Party(APETH) na BSD
$0.0008
1 America Party(APETH) na JMD
$0.128528
1 America Party(APETH) na KHR
3.212848
1 America Party(APETH) na KMF
Fr0.3408
1 America Party(APETH) na LAK
17.391304
1 America Party(APETH) na LKR
රු0.243824
1 America Party(APETH) na MDL
L0.01352
1 America Party(APETH) na MGA
Ar3.6036
1 America Party(APETH) na MOP
P0.006408
1 America Party(APETH) na MVR
0.01224
1 America Party(APETH) na MWK
MK1.388888
1 America Party(APETH) na MZN
MT0.05112
1 America Party(APETH) na NPR
रु0.113584
1 America Party(APETH) na PYG
5.6736
1 America Party(APETH) na RWF
Fr1.1624
1 America Party(APETH) na SBD
$0.006584
1 America Party(APETH) na SCR
0.010928
1 America Party(APETH) na SRD
$0.0308
1 America Party(APETH) na SVC
$0.007
1 America Party(APETH) na SZL
L0.01388
1 America Party(APETH) na TMT
m0.0028
1 America Party(APETH) na TND
د.ت0.0023496
1 America Party(APETH) na TTD
$0.005416
1 America Party(APETH) na UGX
Sh2.7872
1 America Party(APETH) na XAF
Fr0.452
1 America Party(APETH) na XCD
$0.00216
1 America Party(APETH) na XOF
Fr0.452
1 America Party(APETH) na XPF
Fr0.0816
1 America Party(APETH) na BWP
P0.010752
1 America Party(APETH) na BZD
$0.001608
1 America Party(APETH) na CVE
$0.076392
1 America Party(APETH) na DJF
Fr0.1416
1 America Party(APETH) na DOP
$0.051272
1 America Party(APETH) na DZD
د.ج0.103984
1 America Party(APETH) na FJD
$0.001808
1 America Party(APETH) na GNF
Fr6.956
1 America Party(APETH) na GTQ
Q0.006136
1 America Party(APETH) na GYD
$0.167536
1 America Party(APETH) na ISK
kr0.1

Zdroj America Party

Pokud chcete se podrobněji seznámit s America Party, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka America Party
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně America Party

Jakou hodnotu má dnes America Party (APETH)?
Aktuální cena APETH v USD je 0.0008 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena APETH v USD?
Aktuální cena APETH v USD je $ 0.0008. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace America Party?
Tržní kapitalizace APETH je $ 800.00K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem APETH v oběhu?
Objem APETH v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) APETH?
APETH dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.041828596012183014 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) APETH?
APETH dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.000003393228455216 USD.
Jaký je objem obchodování APETH?
Aktuální 24hodinový objem obchodování APETH je $ 55.31K USD.
Dosáhne APETH letos vyšší ceny?
APETH může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAPETH, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:39:36 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se America Party (APETH)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod APETH na USD

Částka

APETH
USD
1 APETH = 0.0008 USD

Obchodujte APETH

APETH/USDT
$0.0008
+0.10%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

