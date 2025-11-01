BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Ant Token je 0.0000859 USD. Sledujte aktualizace cen ANTY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ANTY.

Více informací o ANTY

Informace o ceně ANTY

Co je to ANTY

Bílá kniha pro ANTY

Oficiální webové stránky ANTY

Tokenomika pro ANTY

Předpověď cen ANTY

Historie ANTY

Průvodce nákupem (ANTY)

Převodník ANTY na fiat měnu

ANTY Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Ant Token

Kurz Ant Token(ANTY)

Aktuální cena 1 ANTY na USD

$0.0000859
$0.0000859$0.0000859
-52.27%1D
USD
Graf aktuální ceny Ant Token (ANTY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:47:06 (UTC+8)

Informace o ceně Ant Token (ANTY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0000811
$ 0.0000811$ 0.0000811
Nejnižší za 24 h
$ 0.00088
$ 0.00088$ 0.00088
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0000811
$ 0.0000811$ 0.0000811

$ 0.00088
$ 0.00088$ 0.00088

--
----

--
----

-7.64%

-52.27%

-91.41%

-91.41%

Cena Ant Token (ANTY) v reálném čase je $ 0.0000859. Za posledních 24 hodin se ANTY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0000811 do maxima $ 0.00088, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ANTY v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ANTY se za poslední hodinu změnila o -7.64%, za 24 hodin o -52.27% a za posledních 7 dní o -91.41%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Ant Token (ANTY)

--
----

$ 667.94K
$ 667.94K$ 667.94K

$ 8.59K
$ 8.59K$ 8.59K

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Ant Token je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 667.94K. Objem v oběhu ANTY je --, přičemž celková zásoba je 100000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 8.59K.

Historie cen v USD pro Ant Token (ANTY)

Sledujte změny cen Ant Token pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000094071-52.27%
30 dní$ -0.0009141-91.41%
60 dní$ -0.0009141-91.41%
90 dní$ -0.0009141-91.41%
Změna ceny Ant Token dnes

Dnes zaznamenal ANTY změnu o $ -0.000094071 (-52.27%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Ant Token za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0009141 (-91.41%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Ant Token za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u ANTY ke změně o $ -0.0009141 (-91.41%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Ant Token za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.0009141 (-91.41%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Ant Token (ANTY)?

Podívejte se na stránku Historie cen Ant Token.

Co je Ant Token (ANTY)

AntVerse is where AI meets gaming and the metaverse. AI x Gaming x Metaverse — all building the AntVerse. You bring the spark — a story, a concept, a vision. We bring the engine — an AI that turns it into a game. The result? A playable microverse — your very own Ant Nest. But it doesn’t stop there. Each Ant Nest connects. Expands. Evolves. Together, we build AntVerse — a living, breathing digital colony. Key Features: AI Game Builder, Modular Game Rooms (Ant Nests), Scalable Metaverse Architecture, Live Creation Loop, Powered by $ANT.

Ant Token je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Ant Token investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu ANTYa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Ant Token na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Ant Token a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Ant Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Ant Token (ANTY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Ant Token (ANTY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Ant Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Ant Token!

Tokenomika pro Ant Token (ANTY)

Pochopení tokenomiky Ant Token (ANTY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ANTY hned teď!

Jak nakupovat Ant Token (ANTY)

Snažíte se zjistit, jak koupit Ant Token? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Ant Token podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

ANTY na místní měny

1 Ant Token(ANTY) na VND
2.2604585
1 Ant Token(ANTY) na AUD
A$0.000130568
1 Ant Token(ANTY) na GBP
0.000065284
1 Ant Token(ANTY) na EUR
0.000073874
1 Ant Token(ANTY) na USD
$0.0000859
1 Ant Token(ANTY) na MYR
RM0.000359921
1 Ant Token(ANTY) na TRY
0.003610377
1 Ant Token(ANTY) na JPY
¥0.0131427
1 Ant Token(ANTY) na ARS
ARS$0.123242448
1 Ant Token(ANTY) na RUB
0.006905501
1 Ant Token(ANTY) na INR
0.007625343
1 Ant Token(ANTY) na IDR
Rp1.431666094
1 Ant Token(ANTY) na PHP
0.005041471
1 Ant Token(ANTY) na EGP
￡E.0.004057057
1 Ant Token(ANTY) na BRL
R$0.000461283
1 Ant Token(ANTY) na CAD
C$0.00012026
1 Ant Token(ANTY) na BDT
0.010507288
1 Ant Token(ANTY) na NGN
0.124132372
1 Ant Token(ANTY) na COP
$0.330384285
1 Ant Token(ANTY) na ZAR
R.0.001492083
1 Ant Token(ANTY) na UAH
0.003603505
1 Ant Token(ANTY) na TZS
T.Sh.0.210539182
1 Ant Token(ANTY) na VES
Bs0.0189839
1 Ant Token(ANTY) na CLP
$0.0809178
1 Ant Token(ANTY) na PKR
Rs0.02425816
1 Ant Token(ANTY) na KZT
0.045353482
1 Ant Token(ANTY) na THB
฿0.002767698
1 Ant Token(ANTY) na TWD
NT$0.002644861
1 Ant Token(ANTY) na AED
د.إ0.000315253
1 Ant Token(ANTY) na CHF
Fr0.00006872
1 Ant Token(ANTY) na HKD
HK$0.000667443
1 Ant Token(ANTY) na AMD
֏0.032760542
1 Ant Token(ANTY) na MAD
.د.م0.000792857
1 Ant Token(ANTY) na MXN
$0.001594304
1 Ant Token(ANTY) na SAR
ريال0.000322125
1 Ant Token(ANTY) na ETB
Br0.013196817
1 Ant Token(ANTY) na KES
KSh0.011067356
1 Ant Token(ANTY) na JOD
د.أ0.0000609031
1 Ant Token(ANTY) na PLN
0.000316112
1 Ant Token(ANTY) na RON
лв0.000378819
1 Ant Token(ANTY) na SEK
kr0.000814332
1 Ant Token(ANTY) na BGN
лв0.000145171
1 Ant Token(ANTY) na HUF
Ft0.028902773
1 Ant Token(ANTY) na CZK
0.001811631
1 Ant Token(ANTY) na KWD
د.ك0.0000261995
1 Ant Token(ANTY) na ILS
0.000279175
1 Ant Token(ANTY) na BOB
Bs0.000593569
1 Ant Token(ANTY) na AZN
0.00014603
1 Ant Token(ANTY) na TJS
SM0.000788562
1 Ant Token(ANTY) na GEL
0.000232789
1 Ant Token(ANTY) na AOA
Kz0.078735081
1 Ant Token(ANTY) na BHD
.د.ب0.0000322125
1 Ant Token(ANTY) na BMD
$0.0000859
1 Ant Token(ANTY) na DKK
kr0.000555773
1 Ant Token(ANTY) na HNL
L0.002252298
1 Ant Token(ANTY) na MUR
0.003929066
1 Ant Token(ANTY) na NAD
$0.001485211
1 Ant Token(ANTY) na NOK
kr0.000869308
1 Ant Token(ANTY) na NZD
$0.000149466
1 Ant Token(ANTY) na PAB
B/.0.0000859
1 Ant Token(ANTY) na PGK
K0.00036078
1 Ant Token(ANTY) na QAR
ر.ق0.000311817
1 Ant Token(ANTY) na RSD
дин.0.008725722
1 Ant Token(ANTY) na UZS
soʻm1.022618884
1 Ant Token(ANTY) na ALL
L0.007171791
1 Ant Token(ANTY) na ANG
ƒ0.000153761
1 Ant Token(ANTY) na AWG
ƒ0.000153761
1 Ant Token(ANTY) na BBD
$0.0001718
1 Ant Token(ANTY) na BAM
KM0.000144312
1 Ant Token(ANTY) na BIF
Fr0.2510857
1 Ant Token(ANTY) na BND
$0.000110811
1 Ant Token(ANTY) na BSD
$0.0000859
1 Ant Token(ANTY) na JMD
$0.013748295
1 Ant Token(ANTY) na KHR
0.3436
1 Ant Token(ANTY) na KMF
Fr0.0365934
1 Ant Token(ANTY) na LAK
1.867391267
1 Ant Token(ANTY) na LKR
රු0.026077522
1 Ant Token(ANTY) na MDL
L0.001457723
1 Ant Token(ANTY) na MGA
Ar0.38520137
1 Ant Token(ANTY) na MOP
P0.000688059
1 Ant Token(ANTY) na MVR
0.00131427
1 Ant Token(ANTY) na MWK
MK0.14861559
1 Ant Token(ANTY) na MZN
MT0.00548901
1 Ant Token(ANTY) na NPR
रु0.012149696
1 Ant Token(ANTY) na PYG
0.6092028
1 Ant Token(ANTY) na RWF
Fr0.1248127
1 Ant Token(ANTY) na SBD
$0.000706957
1 Ant Token(ANTY) na SCR
0.001173394
1 Ant Token(ANTY) na SRD
$0.00330715
1 Ant Token(ANTY) na SVC
$0.000751625
1 Ant Token(ANTY) na SZL
L0.001485211
1 Ant Token(ANTY) na TMT
m0.00030065
1 Ant Token(ANTY) na TND
د.ت0.0002528896
1 Ant Token(ANTY) na TTD
$0.000581543
1 Ant Token(ANTY) na UGX
Sh0.2982448
1 Ant Token(ANTY) na XAF
Fr0.0485335
1 Ant Token(ANTY) na XCD
$0.00023193
1 Ant Token(ANTY) na XOF
Fr0.0485335
1 Ant Token(ANTY) na XPF
Fr0.0087618
1 Ant Token(ANTY) na BWP
P0.001150201
1 Ant Token(ANTY) na BZD
$0.000172659
1 Ant Token(ANTY) na CVE
$0.008164795
1 Ant Token(ANTY) na DJF
Fr0.0152043
1 Ant Token(ANTY) na DOP
$0.005502754
1 Ant Token(ANTY) na DZD
د.ج0.011164423
1 Ant Token(ANTY) na FJD
$0.000194134
1 Ant Token(ANTY) na GNF
Fr0.740458
1 Ant Token(ANTY) na GTQ
Q0.000656276
1 Ant Token(ANTY) na GYD
$0.017989178
1 Ant Token(ANTY) na ISK
kr0.0106516

Zdroj Ant Token

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Ant Token, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Ant Token
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Ant Token

Jakou hodnotu má dnes Ant Token (ANTY)?
Aktuální cena ANTY v USD je 0.0000859 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ANTY v USD?
Aktuální cena ANTY v USD je $ 0.0000859. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Ant Token?
Tržní kapitalizace ANTY je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ANTY v oběhu?
Objem ANTY v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ANTY?
ANTY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ANTY?
ANTY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování ANTY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ANTY je $ 667.94K USD.
Dosáhne ANTY letos vyšší ceny?
ANTY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenANTY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:47:06 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Ant Token (ANTY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod ANTY na USD

Částka

ANTY
ANTY
USD
USD

1 ANTY = 0.0000859 USD

Obchodujte ANTY

ANTY/USDT
$0.0000859
$0.0000859$0.0000859
-52.27%

