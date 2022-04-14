Tokenomika pro ALVIDO (ALVIDO)
Informace o ALVIDO (ALVIDO)
ALVIDO is the native utility and governance token of the Alvido Web3 gaming ecosystem. Designed to fuel a new era of decentralized entertainment, ALVIDO empowers players, developers, and stakeholders through transparent incentives, real ownership, and community-driven growth.
ALVIDO (ALVIDO): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ALVIDO (ALVIDO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika ALVIDO (ALVIDO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro ALVIDO (ALVIDO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ALVIDO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ALVIDO, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro ALVIDO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuALVIDO!
Jak nakupovat ALVIDO
Chtěli byste si přidat ALVIDO (ALVIDO) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu ALVIDO, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro ALVIDO (ALVIDO)
Analýza historie cen ALVIDO pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny ALVIDO
Chcete vědět, kam může ALVIDO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ALVIDO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Koupit ALVIDO (ALVIDO)
Částka
1 ALVIDO = 0.00000024 USD