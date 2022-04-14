Tokenomika pro All in (ALLIN)

Tokenomika pro All in (ALLIN)

Zjistěte klíčové informace o All in (ALLIN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o All in (ALLIN)

All In is a project that focuses on AI and specializes in developing utilities and managed services that empower communities and projects to harness the full potential of AI technology.

Oficiální webové stránky:
https://allin.so/
Bílá kniha:
https://allin.so/litepaper/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x9B2b931d6AB97B6A887b2C5d8529537E6FE73Ebe#balances

All in (ALLIN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro All in (ALLIN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 210.92K
Celkový objem:
$ 1.00M
Objem v oběhu:
$ 959.58K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 219.80K
Historické maximum:
$ 4.75
Historické minimum:
$ 0.003973322646943962
Aktuální cena:
$ 0.2198
Tokenomika All in (ALLIN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro All in (ALLIN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ALLIN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ALLIN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ALLIN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuALLIN!

Jak nakupovat ALLIN

Chtěli byste si přidat All in (ALLIN) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu ALLIN, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro All in (ALLIN)

Analýza historie cen ALLIN pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny ALLIN

Chcete vědět, kam může ALLIN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ALLIN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.