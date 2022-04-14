Tokenomika pro AthenaX9 (AIX9)
AthenaX9 is an innovative CFO AI agent that transforms financial decision-making in cryptocurrency markets through its sophisticated market intelligence capabilities. AthenaX9 functions as a strategic financial officer by combining real-time blockchain analytics across 18+ EVM-compatible chains with advanced social sentiment analysis. What sets it apart is its ability to detect and analyze institutional movements, track smart money flows, and provide comprehensive DeFi protocol insights - all while serving as an intelligent financial advisor. For organizations navigating the complex crypto landscape, AthenaX9 delivers actionable intelligence for treasury management, risk assessment, and investment opportunities, enabling data-driven financial strategies that adapt to market dynamics.
AthenaX9 (AIX9): tokenomika a analýza cen
Tokenomika AthenaX9 (AIX9): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro AthenaX9 (AIX9) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů AIX9, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu AIX9, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Historie cen pro AthenaX9 (AIX9)
Analýza historie cen AIX9 pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
