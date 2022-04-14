Tokenomika pro AI Voice Agents (AIVA)

Tokenomika pro AI Voice Agents (AIVA)

Zjistěte klíčové informace o AI Voice Agents (AIVA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o AI Voice Agents (AIVA)

AI Voice Agents is a platform enabling the creation, licensing, and monetization of personalized voice models. Users can interact with voice-enabled AI agents, build their own talking agents, and clone their voices. Additionally, the platform offers a wide array of tools designed to streamline content creation and provide engaging user experiences.

Oficiální webové stránky:
https://aivoiceagents.xyz/
Bílá kniha:
https://docsend.com/view/xhm4bc2xytt8z5u7
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0xbdb0e1c40a76c5113a023d685b419b90b01e3d61

AI Voice Agents (AIVA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro AI Voice Agents (AIVA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 0.018
$ 0.018$ 0.018
Historické minimum:
$ 0.000146898176064245
$ 0.000146898176064245$ 0.000146898176064245
Aktuální cena:
$ 0.0002099
$ 0.0002099$ 0.0002099

Tokenomika AI Voice Agents (AIVA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro AI Voice Agents (AIVA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AIVA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AIVA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AIVA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAIVA!

Jak nakupovat AIVA

Chtěli byste si přidat AI Voice Agents (AIVA) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu AIVA, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro AI Voice Agents (AIVA)

Analýza historie cen AIVA pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny AIVA

Chcete vědět, kam může AIVA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AIVA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.