Tokenomika pro AiRight (AIRI)

Zjistěte klíčové informace o AiRight (AIRI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o AiRight (AIRI)

AiRight is an all-in-one platform powered by AI, helping creators make stunning AI-generated artwork and NFTs while protecting their ideas with on-chain copyright. The main focus is on keeping AI creations safe and respected through copyrights.

Oficiální webové stránky:
https://www.airight.io/
Bílá kniha:
https://docs.airight.io/whitepaper/introduction
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x7e2a35c746f2f7c240b664f1da4dd100141ae71f

AiRight (AIRI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro AiRight (AIRI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 50,48K
$ 50,48K$ 50,48K
Celkový objem:
$ 1,90B
$ 1,90B$ 1,90B
Objem v oběhu:
$ 256,26M
$ 256,26M$ 256,26M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 374,30K
$ 374,30K$ 374,30K
Historické maximum:
$ 0,016499
$ 0,016499$ 0,016499
Historické minimum:
$ 0,000130302896071541
$ 0,000130302896071541$ 0,000130302896071541
Aktuální cena:
$ 0,000197
$ 0,000197$ 0,000197

Tokenomika AiRight (AIRI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro AiRight (AIRI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AIRI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AIRI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AIRI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAIRI!

Jak nakupovat AIRI

Chtěli byste si přidat AiRight (AIRI) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu AIRI, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro AiRight (AIRI)

Analýza historie cen AIRI pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny AIRI

Chcete vědět, kam může AIRI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AIRI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.