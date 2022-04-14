Tokenomika pro Aicean (AICE)
Informace o Aicean (AICE)
The rapid development of AI technology is causing massive disruption in the film and entertainment industry. AICEAN aims to harness this transformative power to create a fair and open ecosystem for content creators. As an AI and blockchain-driven creator economy network, AICEAN advocates for decentralized AI, focusing on the following aspects: ecosystem incentives, value redistribution, and freedom of choice. At AICEAN, it is believed that every contribution is crucial to the ecosystem and every innovation deserves recognition and reward.
Aicean (AICE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Aicean (AICE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Aicean (AICE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Aicean (AICE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů AICE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu AICE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro AICE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAICE!
Jak nakupovat AICE
Chtěli byste si přidat Aicean (AICE) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu AICE, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro Aicean (AICE)
Analýza historie cen AICE pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny AICE
Chcete vědět, kam může AICE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AICE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Koupit Aicean (AICE)
Částka
1 AICE = 3.09959 USD