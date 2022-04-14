Tokenomika pro AiDoge (AI2)
The AiDoge platform provides an AI-driven meme generation experience for users, adapting to the ever-changing crypto world. It employs advanced AI technology to create relevant memes based on user-provided text prompts. Key aspects include the AI-powered meme generator, text-based prompts, and $AI tokens for purchasing credits.
AiDoge (AI2): tokenomika a analýza cen
Tokenomika AiDoge (AI2): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro AiDoge (AI2) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů AI2, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu AI2, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro AI2 rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAI2!
Jak nakupovat AI2
Chtěli byste si přidat AiDoge (AI2) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu AI2, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro AiDoge (AI2)
Analýza historie cen AI2 pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny AI2
Chcete vědět, kam může AI2 zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AI2 kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
