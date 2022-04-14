Tokenomika pro 717ai by Virtuals (WIRE)

Zjistěte klíčové informace o 717ai by Virtuals (WIRE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o 717ai by Virtuals (WIRE)

717ai is an AI OTC Settlement Agent designed to interpret institutional-grade market data, execute on-chain investment strategies, enhance OTC settlement timelines/pricing, and aggregate stablecoin conversions. Additionally, $WIRE token grants access to institutional-grade market insights and other price data via 717ai Terminal. A $WIRE token buyback and burn model is funded via settlement revenue earned by 717ai.

Oficiální webové stránky:
https://app.virtuals.io/virtuals/16104
Bílá kniha:
https://www.717ai.io/wire-litepaper

717ai by Virtuals (WIRE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro 717ai by Virtuals (WIRE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 75.32K
$ 75.32K
Celkový objem:
$ 963.93M
$ 963.93M
Objem v oběhu:
$ 954.81M
$ 954.81M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 76.04K
$ 76.04K
Historické maximum:
$ 0.0029766
$ 0.0029766
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika 717ai by Virtuals (WIRE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro 717ai by Virtuals (WIRE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WIRE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WIRE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WIRE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWIRE!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.