Tokenomika pro 4TB Coin (4TB)

Zjistěte klíčové informace o 4TB Coin (4TB), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o 4TB Coin (4TB)

4TBank is a fully digital, innovative bank focused on the future of the financial system, which brings together the most modern and secure banking features in a single mobile application, providing full and real integration with crypto assets. With the help of the leading financial technology of the moment, 4TBank offers a complete and easy-to-use digital system so that customers can make their financial transactions with total security, transparency and guarantee.

Oficiální webové stránky:
https://www.4tbank.com/
Bílá kniha:
https://www.4tbank.com/4tbcoin/

4TB Coin (4TB): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro 4TB Coin (4TB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace: $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 70.00M
$ 70.00M$ 70.00M
Objem v oběhu: $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace): $ 42.71K
$ 42.71K
$ 42.71K$ 42.71K
Historické maximum:
$ 0.002002
$ 0.002002$ 0.002002
Historické minimum: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00061015
$ 0.00061015$ 0.00061015

Tokenomika 4TB Coin (4TB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro 4TB Coin (4TB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů 4TB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu 4TB, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro 4TB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu4TB!

Předpověď ceny 4TB

Chcete vědět, kam může 4TB zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen 4TB kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

