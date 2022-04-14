Tokenomika pro 4 Next Unicorn (NXTU)

Tokenomika pro 4 Next Unicorn (NXTU)

Zjistěte klíčové informace o 4 Next Unicorn (NXTU), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o 4 Next Unicorn (NXTU)

4 Next Unicorn (NXTU) is a transactional token created on Binance smartchain and it is Serves As A Bridge Between Entrepreneurs And Investors, Supporting Innovation And Providing Investment Opportunities. It Creates A Fair Ecosystem With Features Like Democratic Voting And Revenue Sharing. By Offering Team Support To Entrepreneurs, It Enables Brand Identity Formation And Growth Opportunities.

Oficiální webové stránky:
https://www.4nextunicorn.com/
Bílá kniha:
https://4nextunicorn.com/4NextUnicornWhitepaper.pdf

4 Next Unicorn (NXTU): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro 4 Next Unicorn (NXTU), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 268.05K
$ 268.05K$ 268.05K
Historické maximum:
$ 0.03882154
$ 0.03882154$ 0.03882154
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00268057
$ 0.00268057$ 0.00268057

Tokenomika 4 Next Unicorn (NXTU): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro 4 Next Unicorn (NXTU) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NXTU, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NXTU, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NXTU rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNXTU!

Předpověď ceny NXTU

Chcete vědět, kam může NXTU zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NXTU kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.