Dnešní aktuální cena 24K Gold PEPE je 0.0000917 USD. Sledujte aktualizace cen GOLDPEPE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GOLDPEPE.

Více informací o GOLDPEPE

Informace o ceně GOLDPEPE

Co je to GOLDPEPE

Tokenomika pro GOLDPEPE

Předpověď cen GOLDPEPE

Logo 24K Gold PEPE

24K Gold PEPE Cena (GOLDPEPE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GOLDPEPE na USD

+0.90%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
Graf aktuální ceny 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)
Informace o ceně 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) (USD)

Cena 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) v reálném čase je $0.0000917. Za posledních 24 hodin se GOLDPEPE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0000908 do maxima $ 0.00009278, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GOLDPEPE v historii je $ 0.00014293, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00008361.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GOLDPEPE se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.97% a za posledních 7 dní o -2.66%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)

Aktuální tržní kapitalizace 24K Gold PEPE je $ 91.69K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GOLDPEPE je 999.96M, přičemž celková zásoba je 999959785.275677. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 91.69K.

Historie cen v USD pro 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)

Během dnešního dne byla změna ceny 24K Gold PEPE na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny 24K Gold PEPE na USD  $ -0.0000249967.
Za posledních 60 dní byla změna ceny 24K Gold PEPE na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny 24K Gold PEPE na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.97%
30 dní$ -0.0000249967-27.25%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)

24K Gold Pepe ($GOLDPEPE) is a hyper-deflationary meme coin forged at the intersection of internet culture and digital gold. Inspired by the legendary Pepe the Frog and elevated to royal status in shimmering 24-karat brilliance, GOLDPEPE is more than just a meme — it’s a symbol of value, virality, and victory on Solana.

Launched on the Solana blockchain via Pump.fun, GOLDPEPE represents the ultimate fusion of decentralized community power, lightning-fast memetic momentum, and on-chain scarcity. It’s built for degens, collectors, and believers who see the future of finance as bold, gold, and frog-powered.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny 24K Gold PEPE (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro 24K Gold PEPE.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny 24K Gold PEPE!

GOLDPEPE na místní měny

Tokenomika pro 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)

Pochopení tokenomiky 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GOLDPEPE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)

Jakou hodnotu má dnes 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)?
Aktuální cena GOLDPEPE v USD je 0.0000917 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GOLDPEPE v USD?
Aktuální cena GOLDPEPE v USD je $ 0.0000917. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace 24K Gold PEPE?
Tržní kapitalizace GOLDPEPE je $ 91.69K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GOLDPEPE v oběhu?
Objem GOLDPEPE v oběhu je 999.96M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GOLDPEPE?
GOLDPEPE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00014293 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GOLDPEPE?
GOLDPEPE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00008361 USD.
Jaký je objem obchodování GOLDPEPE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GOLDPEPE je -- USD.
Dosáhne GOLDPEPE letos vyšší ceny?
GOLDPEPE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGOLDPEPE, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

