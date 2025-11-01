BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena 2004 PEPE je 0.00000814 USD. Sledujte aktualizace cen BOG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BOG.Dnešní aktuální cena 2004 PEPE je 0.00000814 USD. Sledujte aktualizace cen BOG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BOG.

Více informací o BOG

Informace o ceně BOG

Co je to BOG

Tokenomika pro BOG

Předpověď cen BOG

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo 2004 PEPE

2004 PEPE Cena (BOG)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BOG na USD

--
----
-0.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny 2004 PEPE (BOG)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:21:02 (UTC+8)

Informace o ceně 2004 PEPE (BOG) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0000081
$ 0.0000081$ 0.0000081
Nejnižší za 24 h
$ 0.00000835
$ 0.00000835$ 0.00000835
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0000081
$ 0.0000081$ 0.0000081

$ 0.00000835
$ 0.00000835$ 0.00000835

$ 0.00059169
$ 0.00059169$ 0.00059169

$ 0.00000779
$ 0.00000779$ 0.00000779

--

-0.41%

-4.96%

-4.96%

Cena 2004 PEPE (BOG) v reálném čase je $0.00000814. Za posledních 24 hodin se BOG obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0000081 do maxima $ 0.00000835, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BOG v historii je $ 0.00059169, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000779.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BOG se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -0.41% a za posledních 7 dní o -4.96%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu 2004 PEPE (BOG)

$ 8.12K
$ 8.12K$ 8.12K

--
----

$ 8.12K
$ 8.12K$ 8.12K

997.10M
997.10M 997.10M

997,096,137.345941
997,096,137.345941 997,096,137.345941

Aktuální tržní kapitalizace 2004 PEPE je $ 8.12K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BOG je 997.10M, přičemž celková zásoba je 997096137.345941. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 8.12K.

Historie cen v USD pro 2004 PEPE (BOG)

Během dnešního dne byla změna ceny 2004 PEPE na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny 2004 PEPE na USD  $ -0.0000018441.
Za posledních 60 dní byla změna ceny 2004 PEPE na USD  $ -0.0000013787.
Za posledních 90 dní byla změna ceny 2004 PEPE na USD  $ -0.000002417573556316955.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.41%
30 dní$ -0.0000018441-22.65%
60 dní$ -0.0000013787-16.93%
90 dní$ -0.000002417573556316955-22.89%

Co je 2004 PEPE (BOG)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny 2004 PEPE (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít 2004 PEPE (BOG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva 2004 PEPE (BOG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro 2004 PEPE.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny 2004 PEPE!

BOG na místní měny

Tokenomika pro 2004 PEPE (BOG)

Pochopení tokenomiky 2004 PEPE (BOG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BOG hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně 2004 PEPE (BOG)

Jakou hodnotu má dnes 2004 PEPE (BOG)?
Aktuální cena BOG v USD je 0.00000814 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BOG v USD?
Aktuální cena BOG v USD je $ 0.00000814. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace 2004 PEPE?
Tržní kapitalizace BOG je $ 8.12K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BOG v oběhu?
Objem BOG v oběhu je 997.10M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BOG?
BOG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00059169 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BOG?
BOG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000779 USD.
Jaký je objem obchodování BOG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BOG je -- USD.
Dosáhne BOG letos vyšší ceny?
BOG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBOG, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:21:02 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se 2004 PEPE (BOG)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,169.47
$110,169.47$110,169.47

-0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,879.51
$3,879.51$3,879.51

+0.48%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02360
$0.02360$0.02360

-26.66%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.39
$186.39$186.39

-0.94%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,879.51
$3,879.51$3,879.51

+0.48%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,169.47
$110,169.47$110,169.47

-0.04%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.39
$186.39$186.39

-0.94%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5097
$2.5097$2.5097

-0.56%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09964
$0.09964$0.09964

+99.28%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01920
$0.01920$0.01920

-4.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00528
$0.00528$0.00528

+340.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0053154
$0.0053154$0.0053154

+170.91%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0047
$0.0047$0.0047

+88.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000840
$0.0000840$0.0000840

+68.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.220
$20.220$20.220

+57.18%