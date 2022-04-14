Tokenomika pro 1Hive Water (WATER)
A shared liquidity token on Gnosis Chain that provides liquidity for the tokens it's paired with and acts as an index token for those projects as well. Currently on Honeyswap and supporting 1Hive ($HNY), Token Engineering Commons ($TEC), BrightID ($BRIGHT), Giveth ($GIV), Shapeshift ($FOX), and Opolis ($WORK).
1Hive Water (WATER): tokenomika a analýza cen
Tokenomika 1Hive Water (WATER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro 1Hive Water (WATER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů WATER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu WATER, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
