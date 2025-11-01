BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena 1 dog can change your life je 0 USD. Sledujte aktualizace cen 1DOG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend 1DOG.Dnešní aktuální cena 1 dog can change your life je 0 USD. Sledujte aktualizace cen 1DOG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend 1DOG.

Více informací o 1DOG

Informace o ceně 1DOG

Co je to 1DOG

Oficiální webové stránky 1DOG

Tokenomika pro 1DOG

Předpověď cen 1DOG

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo 1 dog can change your life

1 dog can change your life Cena (1DOG)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 1DOG na USD

--
----
+0.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny 1 dog can change your life (1DOG)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:20:54 (UTC+8)

Informace o ceně 1 dog can change your life (1DOG) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.25%

+0.86%

+17.52%

+17.52%

Cena 1 dog can change your life (1DOG) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se 1DOG obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena 1DOG v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena 1DOG se za poslední hodinu změnila o +2.25%, za 24 hodin o +0.86% a za posledních 7 dní o +17.52%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu 1 dog can change your life (1DOG)

$ 8.95K
$ 8.95K$ 8.95K

--
----

$ 8.95K
$ 8.95K$ 8.95K

996.51M
996.51M 996.51M

996,513,856.403081
996,513,856.403081 996,513,856.403081

Aktuální tržní kapitalizace 1 dog can change your life je $ 8.95K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu 1DOG je 996.51M, přičemž celková zásoba je 996513856.403081. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 8.95K.

Historie cen v USD pro 1 dog can change your life (1DOG)

Během dnešního dne byla změna ceny 1 dog can change your life na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny 1 dog can change your life na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny 1 dog can change your life na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny 1 dog can change your life na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.86%
30 dní$ 0-38.17%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je 1 dog can change your life (1DOG)

barking to millions

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj 1 dog can change your life (1DOG)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny 1 dog can change your life (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít 1 dog can change your life (1DOG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva 1 dog can change your life (1DOG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro 1 dog can change your life.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny 1 dog can change your life!

1DOG na místní měny

Tokenomika pro 1 dog can change your life (1DOG)

Pochopení tokenomiky 1 dog can change your life (1DOG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu 1DOG hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně 1 dog can change your life (1DOG)

Jakou hodnotu má dnes 1 dog can change your life (1DOG)?
Aktuální cena 1DOG v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena 1DOG v USD?
Aktuální cena 1DOG v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace 1 dog can change your life?
Tržní kapitalizace 1DOG je $ 8.95K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem 1DOG v oběhu?
Objem 1DOG v oběhu je 996.51M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) 1DOG?
1DOG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) 1DOG?
1DOG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování 1DOG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování 1DOG je -- USD.
Dosáhne 1DOG letos vyšší ceny?
1DOG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cen1DOG, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:20:54 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se 1 dog can change your life (1DOG)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

