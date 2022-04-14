Tokenomika pro 0xMonk by Virtuals (MONK)
Informace o 0xMonk by Virtuals (MONK)
0xMonk is your 24/7 AI investment partner that not only discovers opportunities but takes action while you sleep—whether it’s monitoring markets, optimizing yields, or deploying capital across DeFi strategies, 0xMonk transforms insights and execution into real returns.
Made by FereAI.xyz, which is a platform to deploy Autonomous agents for Research and Trading. Users can use the UI to interact with AI and developers can use the infrastructure of FereAI to create their own agents in seconds.
0xMonk by Virtuals (MONK): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro 0xMonk by Virtuals (MONK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika 0xMonk by Virtuals (MONK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro 0xMonk by Virtuals (MONK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů MONK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu MONK, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro MONK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMONK!
Předpověď ceny MONK
Chcete vědět, kam může MONK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MONK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.