BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena 01111010011110000110001001110100 je 0.00251627 USD. Sledujte aktualizace cen 01111010011110000110001001110100 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend 01111010011110000110001001110100.Dnešní aktuální cena 01111010011110000110001001110100 je 0.00251627 USD. Sledujte aktualizace cen 01111010011110000110001001110100 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend 01111010011110000110001001110100.

Více informací o 01111010011110000110001001110100

Informace o ceně 01111010011110000110001001110100

Co je to 01111010011110000110001001110100

Oficiální webové stránky 01111010011110000110001001110100

Tokenomika pro 01111010011110000110001001110100

Předpověď cen 01111010011110000110001001110100

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo 01111010011110000110001001110100

01111010011110000110001001110100 Cena (01111010011110000110001001110100)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 01111010011110000110001001110100 na USD

$0.00251949
$0.00251949$0.00251949
+52.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:36:24 (UTC+8)

Informace o ceně 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00159853
$ 0.00159853$ 0.00159853
Nejnižší za 24 h
$ 0.00254533
$ 0.00254533$ 0.00254533
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00159853
$ 0.00159853$ 0.00159853

$ 0.00254533
$ 0.00254533$ 0.00254533

$ 0.01755527
$ 0.01755527$ 0.01755527

$ 0.00082794
$ 0.00082794$ 0.00082794

+3.18%

+51.85%

+24.38%

+24.38%

Cena 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) v reálném čase je $0.00251627. Za posledních 24 hodin se 01111010011110000110001001110100 obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00159853 do maxima $ 0.00254533, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena 01111010011110000110001001110100 v historii je $ 0.01755527, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00082794.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena 01111010011110000110001001110100 se za poslední hodinu změnila o +3.18%, za 24 hodin o +51.85% a za posledních 7 dní o +24.38%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100)

$ 2.51M
$ 2.51M$ 2.51M

--
----

$ 2.51M
$ 2.51M$ 2.51M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace 01111010011110000110001001110100 je $ 2.51M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu 01111010011110000110001001110100 je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.51M.

Historie cen v USD pro 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100)

Během dnešního dne byla změna ceny 01111010011110000110001001110100 na USD  $ +0.00085917.
Za posledních 30 dní byla změna ceny 01111010011110000110001001110100 na USD  $ +0.0006054955.
Za posledních 60 dní byla změna ceny 01111010011110000110001001110100 na USD  $ -0.0012944425.
Za posledních 90 dní byla změna ceny 01111010011110000110001001110100 na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00085917+51.85%
30 dní$ +0.0006054955+24.06%
60 dní$ -0.0012944425-51.44%
90 dní$ 0--

Co je 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny 01111010011110000110001001110100 (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro 01111010011110000110001001110100.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny 01111010011110000110001001110100!

01111010011110000110001001110100 na místní měny

Tokenomika pro 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100)

Pochopení tokenomiky 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu 01111010011110000110001001110100 hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100)

Jakou hodnotu má dnes 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100)?
Aktuální cena 01111010011110000110001001110100 v USD je 0.00251627 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena 01111010011110000110001001110100 v USD?
Aktuální cena 01111010011110000110001001110100 v USD je $ 0.00251627. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace 01111010011110000110001001110100?
Tržní kapitalizace 01111010011110000110001001110100 je $ 2.51M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem 01111010011110000110001001110100 v oběhu?
Objem 01111010011110000110001001110100 v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) 01111010011110000110001001110100?
01111010011110000110001001110100 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01755527 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) 01111010011110000110001001110100?
01111010011110000110001001110100 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00082794 USD.
Jaký je objem obchodování 01111010011110000110001001110100?
Aktuální 24hodinový objem obchodování 01111010011110000110001001110100 je -- USD.
Dosáhne 01111010011110000110001001110100 letos vyšší ceny?
01111010011110000110001001110100 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cen01111010011110000110001001110100, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:36:24 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,185.18
$110,185.18$110,185.18

-0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,872.26
$3,872.26$3,872.26

+0.29%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02314
$0.02314$0.02314

-28.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.19
$186.19$186.19

-1.04%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,872.26
$3,872.26$3,872.26

+0.29%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,185.18
$110,185.18$110,185.18

-0.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.19
$186.19$186.19

-1.04%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5049
$2.5049$2.5049

-0.75%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.55
$1,086.55$1,086.55

+0.20%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.29040
$1.29040$1.29040

+6,352.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.29040
$1.29040$1.29040

+6,352.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0034820
$0.0034820$0.0034820

+77.47%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.922
$19.922$19.922

+54.86%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20158
$0.20158$0.20158

+44.82%