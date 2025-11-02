Předpověď ceny UNIBROS (UNIBROS) (USD)

Získejte předpovědi ceny tokenu UNIBROS pro roky 2026, 2027, 2028, 2030 a další. Předpovězte, o kolik vzroste UNIBROS v příštích 5 a více letech. Okamžitě předpovídejte budoucí cenové scénáře na základě tržních trendů a nálad.

Zadejte číslo v rozmezí od -100 do 1,000, abyste předpověděli cenu tokenu UNIBROS
%

*Odmítnutí odpovědnosti: Všechny předpovědi cen jsou založeny na údajích poskytnutých uživateli.

Predikce budoucího kurzu UNIBROS
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-02 03:30:58 (UTC+8)

Předpověď ceny UNIBROS (USD) pro roky 2025-2050

Předpověď ceny UNIBROS (UNIBROS) pro rok 2025 (letošní rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token UNIBROS potenciálně vzrůst o 0.00%. V roce 2025 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.000087.

Předpověď ceny UNIBROS (UNIBROS) pro rok 2026 (příští rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token UNIBROS potenciálně vzrůst o 5.00%. V roce 2026 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.000091.

Předpověď ceny UNIBROS (UNIBROS) pro rok 2027 (za 2 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu UNIBROS v roce 2027 $ 0.000096 s mírou růstu ve výši 10.25%.

Předpověď ceny UNIBROS (UNIBROS) pro rok 2028 (za 3 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu UNIBROS v roce 2028 $ 0.000101 s mírou růstu ve výši 15.76%.

Předpověď ceny UNIBROS (UNIBROS) pro rok 2029 (za 4 roky)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena UNIBROS v roce 2029 $ 0.000106 s mírou růstu ve výši 21.55%.

Předpověď ceny UNIBROS (UNIBROS) pro rok 2030 (za 5 let)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena UNIBROS v roce 2030 $ 0.000111 s mírou růstu ve výši 27.63%.

Předpověď ceny UNIBROS (UNIBROS) pro rok 2040 (za 15 let)

V roce 2040 by cena UNIBROS mohla potenciálně vzrůst o 107.89%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.000181.

Předpověď ceny UNIBROS (UNIBROS) pro rok 2050 (za 25 let)

V roce 2050 by cena UNIBROS mohla potenciálně vzrůst o 238.64%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.000296.

Rok
Cena
Růst
  • 2025
    $ 0.000087
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000091
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000096
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000101
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000106
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000111
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000117
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000123
    40.71%
Rok
Cena
Růst
  • 2033
    $ 0.000129
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000135
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000142
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000149
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000157
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000164
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000173
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000181
    107.89%
Zobrazit více

Krátkodobá předpověď ceny UNIBROS pro dnešek, zítřek, tento týden a 30 dní

Datum
Předpověď ceny
Růst
  • November 2, 2025(Dnes)
    $ 0.000087
    0.00%
  • November 3, 2025(Zítra)
    $ 0.000087
    0.01%
  • November 9, 2025(Tento týden)
    $ 0.000087
    0.10%
  • December 2, 2025(30 dní)
    $ 0.000087
    0.41%
Předpověď ceny UNIBROS (UNIBROS) na dnešek

Předpokládaná cena UNIBROS dne November 2, 2025(Dnes) je $0.000087. Tato projekce odráží vypočtený výsledek poskytnutého procenta růstu a dává uživatelům přehled o potenciálním vývoji cen pro dnešní den.

Předpověď ceny UNIBROS (UNIBROS) na zítřek

Na November 3, 2025(Zítra) je předpověď ceny UNIBROS při použití zadaného5% ročního růstu $0.000087. Tyto výsledky nabízí odhadovaný výhled hodnoty tokenu na základě zvolených parametrů.

Předpověď ceny UNIBROS (UNIBROS) na tento týden

Do November 9, 2025(Tento týden) je předpověď ceny UNIBROS při použití 5% roční míry růstu $0.000087. Tato týdenní prognóza se vypočítává na základě stejného procenta růstu, aby poskytla představu o potenciálním vývoji cen v nadcházejících dnech.

Předpověď ceny UNIBROS (UNIBROS) na 30 dní

Při pohledu na 30 dní dopředu je předpokládaná cena UNIBROS $0.000087. Tato předpověď je odvozena na základě vstupního údaje o ročním růstu v 5%, aby bylo možné odhadnout, jaká by mohla být hodnota tokenu za měsíc

Aktuální cenové statistiky UNIBROS

Nejnovější cena UNIBROS je --. Za 24 hodin došlo ke změně o 0.00%, přičemž 24hodinový objem obchodování činí --.
Objem v oběhu UNIBROS je kromě toho 500.49M a celková tržní kapitalizace činí $ 43.79K.

Historická cena UNIBROS

Podle nejnovějších údajů získaných ohledně UNIBROS na stránce s aktuálními cenami je aktuální cena UNIBROS 0.000087 USD. Objem UNIBROS(UNIBROS) v oběhu je 500.49M UNIBROS, takže tržní kapitalizace je $43,791.

Období
Změnit(%)
Změnit(USD)
Vysoká
Nízká
  • 24 hod
    1.19%
    $ 0
    $ 0.000087
    $ 0.000086
  • 7 d
    -25.15%
    $ -0.000022
    $ 0.000119
    $ 0.000085
  • 30 dní
    -28.29%
    $ -0.000024
    $ 0.000119
    $ 0.000085
Výkon za 24 h

UNIBROS za posledních 24 hodin vykázal pohyb ceny ve výši $0, což odráží změnu hodnoty v 1.19%.

Výkon za 7 d

Token UNIBROS se za posledních 7 dní obchodoval na maximu ve výši $0.000119 a minimu ve výši $0.000085. Zaznamenal změnu ceny o -25.15%. Tento nedávný trend ukazuje potenciál dalšího pohybu UNIBROS na trhu.

Výkon za 30 h

U UNIBROS za poslední měsíc došlo k -28.29% změně, což představuje přibližně $-0.000024 k jeho hodnotě. To naznačuje, že by u UNIBROS v blízké budoucnosti mohlo dojít k dalším změnám ceny.

Jak funguje modul předpovědi ceny UNIBROS (UNIBROS)?

Modul předpovědi cen UNIBROS je uživatelsky přívětivý nástroj, který vám pomůže odhadnout potenciální budoucí ceny UNIBROS na základě vašich vlastních předpokladů růstu. Ať už jste zkušený obchodník, nebo zvědavý investor, tento modul nabízí jednoduchý a interaktivní způsob, jak předpovědět budoucí hodnotu tokenu.

1. Zadejte svou předpověď růstu

Začněte zadáním požadovaného procenta růstu, které může být kladné nebo záporné v závislosti na vašem výhledu ohledně trhu. To může odrážet vaše očekávání ohledně UNIBROS v příštím roce, pěti letech nebo dokonce desetiletích.

2. Výpočet budoucí ceny

Po zadání míry růstu klikněte na tlačítko Vypočítat. Modul okamžitě vypočítá předpokládanou budoucí cenu UNIBROS, čímž získáte přehlednou vizualizaci toho, jak vaše předpověď ovlivní hodnotu tokenu v čase.

3. Prozkoumejte různé scénáře

Můžete experimentovat s různými mírami růstu a zjistit, jak mohou různé tržní podmínky ovlivnit cenu UNIBROS. Tato flexibilita vám umožní analyzovat jak optimistické, tak konzervativní předpovědi, což vám pomůže dělat informovanější rozhodnutí.

4. Sentiment uživatelů a informace z komunity

Modul také integruje data o sentimentu uživatelů, takže můžete porovnávat své předpovědi s předpověďmi ostatních uživatelů. Tento společný příspěvek nabízí cenné informace na to, jak komunita vnímá budoucnost UNIBROS.

Technické indikátory pro předpověď ceny

Pro zvýšení přesnosti předpovědi využívá modul řadu technických ukazatelů a tržních dat. Patří mezi ně:

Exponenciální klouzavé průměry (EMA): Pomáhá sledovat cenový trend tokenu tím, že vyhlazuje výkyvy a nabízí přehled o možných zvratech trendu.

Bollingerova pásma: Měří volatilitu trhu a identifikuje potenciální podmínky překoupení nebo přeprodání.

Index relativní síly (RSI): Vyhodnocuje pohyb UNIBROS a určuje, zda je v býčí nebo medvědí fázi.

Klouzavý průměr konvergence/divergence (MACD) Vyhodnocuje sílu a směr cenových pohybů, aby identifikoval potenciální vstupní a výstupní body. Kombinací těchto indikátorů s tržními daty v reálném čase modul nabízí dynamickou předpověď ceny, která vám pomůže získat hlubší vhled do budoucího potenciálu UNIBROS.

Proč je předpověď ceny UNIBROS důležitá?

Předpovědi cen pro UNIBROS jsou klíčové z několika důvodů a investoři se jimi zabývají z různých důvodů:

Vývoj investiční strategie: Předpovědi pomáhají investorům formulovat strategie. Díky odhadu budoucích cen se mohou rozhodnout, kdy kryptoměnu koupit, prodat nebo držet.

Posouzení rizik: Pochopení potenciálních pohybů cen umožňuje investorům posoudit riziko spojené s konkrétním kryptoaktivem. To má zásadní význam na řízení a zmírnění případných ztrát.

Analýza trhu: Součástí předpovědí je často i analýza tržních trendů, zpráv a historických dat. Tato komplexní analýza pomáhá investorům pochopit dynamiku trhu a faktory ovlivňující změny cen.

Diverzifikace portfolia: Díky předpovědi, které kryptoměny by mohly mít dobrou výkonnost, mohou investoři odpovídajícím způsobem diverzifikovat svá portfolia a rozložit riziko mezi různá aktiva.

Dlouhodobé plánování: Investoři usilující o dlouhodobé zisky spoléhají se při identifikaci kryptoměn s potenciálem budoucího růstu na předpovědi.

Psychologická připravenost: Znalost možných cenových scénářů investory emocionálně i finančně připraví na volatilitu trhu.

Zapojení komunity: Předpovědi cen kryptoměn často vyvolávají diskuse v rámci komunity investorů, což vede k širšímu porozumění a kolektivnímu pochopení tržních trendů.

Nejčastější dotazy:

Vyplatí se nyní investovat do tokenu UNIBROS?
Podle vašich předpovědí dosáhne token UNIBROS ke dni undefined hodnoty --, určitě proto stojí za zvážení.
Jaká je předpověď ceny tokenu UNIBROS na příští měsíc?
Podle nástroje pro předpovídání cen tokenu UNIBROS (UNIBROS) dosáhne předpokládaná cena tokenu UNIBROS ke dni undefined hodnoty --.
Kolik bude stát 1 UNIBROS v roce 2026?
Cena 1 UNIBROS (UNIBROS) je dnes --. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu UNIBROS zvýší o 0.00% a v roce 2026 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpokládaná cena tokenu UNIBROS v roce 2027?
Předpokládá se, že cena tokenu UNIBROS (UNIBROS) poroste ročně o 0.00% a že tak do roku 2027 dosáhne ceny -- za 1 UNIBROS.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu UNIBROS v roce 2028?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token UNIBROS (UNIBROS) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2028 činí --.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu UNIBROS v roce 2029?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token UNIBROS (UNIBROS) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2029 činí --.
Kolik bude stát 1 UNIBROS v roce 2030?
Cena 1 UNIBROS (UNIBROS) je dnes --. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu UNIBROS zvýší o 0.00% a v roce 2030 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpověď ceny tokenu UNIBROS pro rok 2040?
Předpokládá se, že cena tokenu UNIBROS (UNIBROS) bude dosahovat ročního růstu o 0.00% a že tak do roku 2040 dosáhne ceny -- za 1 UNIBROS.
Prohlášení

Obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn je založen na informacích a zpětné vazbě, které nám poskytli uživatelé MEXC a/nebo jiné zdroje třetích stran. Předkládány jsou vám ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační a ilustrační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Je důležité si uvědomit, že prezentované předpovědi cen nemusí být přesné a nemělo by se s nimi tak zacházet. Budoucí ceny se mohou od prezentovaných předpovědí výrazně lišit a neměli byste se na ně spoléhat při svých investičních rozhodnutích.

Tento obsah by navíc neměl být chápán jako finanční poradenství, ani nemá za cíl doporučovat nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Společnost MEXC není vůči vám žádným způsobem odpovědná za jakékoli ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku odkazování, používání a/nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn. Je nezbytné si uvědomit, že ceny digitálních aktiv podléhají vysokému tržnímu riziku a volatilitě cen. Hodnota vaší investice může klesat i stoupat a není zaručeno, že se vám vrátí původně investovaná částka. V konečném důsledku nesete za svá investiční rozhodnutí výhradní odpovědnost vy a společnost MEXC nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty, které z nich mohou pro vás vyplynout. Mějte na paměti, že minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucího výkonu. Měli byste investovat do produktů, se kterými jste obeznámeni a u kterých chápete související rizika. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím pečlivě zvažte své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem.